«Анахайм» — «Детройт». Патрик Кейн обесценит старания Ильи Любушкина

Этот матч точно не про защиту!

8 января состоится матч НХЛ «Анахайм» — «Детройт». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Ред Уингз» можно за 2.14, шансы «Дакс» оценили коэффициентом 2.70. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм» — «Детройт» 8 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Анахайм» — «Детройт» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «Дакс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.11. Если выиграют в матче «Ред Уингз», сыграет коэффициент 1.74.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» (08.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 8 января «Анахайм» сыграет с «Детройтом» на стадионе «Хонда-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:00 мск.

В минувшей встрече «Ред Уингз» на выезде выиграли у «Лос-Анджелеса» (4:3 Б). Инициативой больше владели «Кингз», которые активно начали встречу и после первого периода вели со счётом 2:0. Наставник «Детройта» Дерек Лалонд в перерыве внёс изменения в схему игры, и во втором периоде его подопечные установили паритет.

Третий период завершился обменом голами, и встреча перетекла в овертайм. Однако он тоже победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были «крылья».

Клим Костин пропустил встречу с «Кингз» из-за травмы, которую получил в конце декабря. 24-летний россиянин в этом сезоне провёл 23 матча и набрал три очка. Он забросил две шайбы и сделал ассист. Пока он всё так же находится в лазарете и не сможет помочь «Детройту».

В декабре прошлого года «Ред Уингз» подписали контракт со знаменитым Патриком Кейном. 35-летний форвард долгое время являлся лидером «Чикаго», пока в минувшем розыгрыше не перешёл в «Рейнджерс».

Однако надолго он там не задержался и теперь выступает за «Детройт». Нападающий в этом сезоне провёл 15 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

В последних пяти матчах «крылья» выступили неплохо. Команда обыграла «Нэшвилл» (5:4 ОТ), «Сан-Хосе» (5:3) и «Лос-Анджелес» (4:3 Б), а уступила «Миннесоте» (3:6) и «Бостону» (3:5). Отметим, что четыре из этих встреч завершились тоталом больше 6.5 шайбы.

«Детройт» после 39 матчей набрал 42 очка и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 19 побед в текущем розыгрыше НХЛ. На выезде «крылья» выиграли 9 из 19 встреч.

«Ред Уингз» в текущем сезоне хорошо действуют в атаке. Команда входит в число лидеров лиги по результативности, забрасывая в среднем за матч 3.56 шайбы. Во многом этому способствует хорошая реализация численного преимущества (21,9%).

«Анахайм» угодил в кризис и проиграл четыре последние встречи подряд. Клуб уступил «Аризоне» (0:2), «Эдмонтону» (2:7), «Торонто» (1:2 ОТ) и «Виннипегу» (1:3).

В минувшем матче «Дакс» дома проиграли «Джетс». Защитники «Анахайма», в том числе Павел Минтюков и Илья Любушкин, не сумели создать проблемы атаке «Виннипега». Соперник довольно легко воплотил игровое преимущество в три заброшенные шайбы и победил.

«Анахайм» находится на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 38 матчах 27 очков. За это время «Дакс» потерпели 25 поражений, пропустили 127 шайб, а забросили — 95.

«Анахайм» испытывает серьёзные проблемы в защите. Соперники легко находят свободное пространство и совершают в среднем за матч по 32 броска по воротам «Дакс». Нападение «Детройта» находится в отличной форме и сумеет реализовать опасные моменты. Поставим на тотал больше 6.5 шайбы за 2.14.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Анахайм» — «Детройт» 8 января 2024 года

«Детройт» результативно проводит последние встречи. Тренерскому штабу удалось найти оптимальное сочетание в нападении, а Патрик Кейн добавляет уверенности команде. «Крылья» вряд ли будут отходить от атакующего стиля и сумеют создать проблемы защите «Анахайма». Кроме того, в последнем очном матче клубы на двоих забили семь голов, вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.14.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.14.