«Малага» — «Реал Сосьедад». Арсен Захарян стиснет зубы

Россиянин проявит выдержку и стерпит всё, но в определённый момент докажет свою необходимость для команды.

7 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Малага» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.55. Шансы «медуз» оценили в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Малага» — «Реал Сосьедад» 7 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Малага» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании «Малага» — «Реал Сосьедад» (07.01.2024)

Набирает обороты Кубок Испании. В одном из матчей 1/16 финала «Малага» на стадионе «Ла-Росаледа» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Медузы» после неудачного сезона-2017/2018 вылетели в Сегунду и с тех самых пор никак не могли её покинуть, пока их дела не стали ещё хуже. В минувшем розыгрыше они спустились в третий по значимости дивизион Испании. Кажется, от былой славы клуба уже почти ничего не осталось.

В текущем сезоне он борется за возвращение в Сегунду и занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «Малага» отстаёт на семь очков от лидирующего «Кастельона». Команда старается извлекать максимальную выгоду при минимальных затратах в атаке. Она выиграла 10 из 18 встреч в третьем по силе дивизионе Испании, а забила всего 27 голов – меньше всех в топ-4.

Даже старт в Кубке Испании не получился для «медуз» простым. Они прошли «Баракальдо» (0:0, 4:2 по пенальти) после серии 11-метровых. В следующем раунде они обыграли «Эльденсе» со счётом 1:0. Всего «Малага» не проигрывает шесть последних встреч во всех турнирах, одержав четыре победы. На удивление большинство игр получились результативными.

«Реал Сосьедад» проводит отличный сезон в Примере и занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства. На счету бело-голубых 32 очка. Они опережают ближайшего преследователя на четыре очка, но отстают от зоны попадания в Лигу чемпионов на шесть очков. В текущем розыгрыше подопечные Альгуасиля проиграли только 3 из 19 встреч.

«Реал Сосьедад» также решил свои задачи в Лиге чемпионов. Он занял по итогам группового этапа первое место, набрав столько же очков, сколько «Интер», но выиграл у него по дополнительным показателям. Таким образом, бело-голубые уверенно отобрались в плей-офф и могут решать свои задачи в Примере, ожидая возвращения в еврокубки.

Подопечные Альгуасиля не проигрывают 11 матчей подряд, одержав всего пять побед. Очень часто бело-голубые завершают встречи вничью. Четыре последние игры во всех турнирах закончились именно таким исходом. В них «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» (0:0), «Бетисом» (0:0), «Кадисом» (0:0) и «Алавесом» (1:1).

Захарян пока не оправдывает доверие в полной мере. Бывший футболист московского «Динамо» в 12 встречах в Примере отдал всего лишь одну результативную передачу. Он недавно оправился от микротравмы и вышел на несколько минут в концовке в минувшей встрече с «Алавесом». О ситуации с россиянином недавно высказался бывший игрок «Реала» Черышев. По словам Дениса, Арсену нужно стиснуть зубы и продолжать стараться, а полученный шанс в определённый момент он использует.

Пресс-служба «Реала Сосьедад» заявила, что Захарян тренируется и будет готов сыграть с «Малагой». Есть ощущения, что он получит много игрового времени, чтобы проявить себя. Мы считаем, что бело-голубые используют все имеющиеся преимущества над соперником и выиграют с форой (-1.5) за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Малага» — «Реал Сосьедад» 7 января 2024 года

«Медузы», конечно же, можно назвать крепким орешком, но не стоит забывать, в каком первенстве они выступают. «Реал Сосьедад» гораздо сильнее по составу, даже если выпустит резервистов. Арсен Захарян готов доказывать делом, что может стать основным футболистом, и встреча с таким соперником – это отличный шанс проявить себя. Мы считаем, что бело-голубые пройдут «Малагу» на классе.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за 2.55.