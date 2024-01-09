«Лацио» — «Рома». Вот что отличает Моуринью от Сарри!

Тренер бело-голубых сказал, что у его команды нет заинтересованности в Кубке Италии. Жозе такого себе не позволил бы.

10 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу жёлто-красных можно с коэффициентом 2.75. Шансы бело-голубых оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Лацио» — «Рома» 10 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют бело-голубые, сыграет коэффициент 1.50. Гол жёлто-красных доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» — «Рома» (10.01.2024)

На этой неделе состоится четвертьфинал Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» встретятся «Лацио» и «Рома». Бело-голубые — семикратные победители данного турнира, последний раз они выигрывали его в 2019 году.

А вот «Рома» — девятикратный обладатель Кубка Италии. Однако последний раз она побеждала в нём в 2008 году. С момента последнего трофея «Рома» дважды выходила в финал.

«Лацио» не побеждал в трёх последних очных матчах с жёлто-красными во всех соревнованиях. Все три встречи были малорезультативными: «орлята» выиграли со счётом 1:0, 1:0 и сыграли вничью – 0:0.

Последний раз клубы встречались в ноябре, и тогда игра завершилась безголевой ничьей. За матч было выдано восемь жёлтых карточек.

Если говорить о карточках, то в последних шести матчах между этими клубами было показано четыре красные.

Болельщикам стоит ожидать ещё одной огненной встречи, особенно если учесть, что игра проходит в 1/4 финала Кубка Италии – что очень важно.

«Лацио» и «Рома» занимают седьмое и восьмое места в таблице Серии А соответственно. «Орлята» выиграли три последних матча в чемпионате. Они подойдут к игре в хорошей форме и совсем недавно победили на выезде «Удинезе» со счётом 2:1.

«Рома» не смогла выиграть две последние встречи в Серии А, уступив «Ювентусу» со счётом 0:1 и сыграв вничью с «Аталантой» – 1:1. На выходных Жозе Моуриньо был удалён с поля во время матча с бергамасками.

Маурицио Сарри может остаться без талисмана «Лацио» Чиро Иммобиле. Нападающий получил травму подколенного сухожилия и может оказаться не в состоянии сыграть. Нападающий Луис Альберто также не сможет сыграть из-за растяжения паха.

Моуриньо не сможет воспользоваться услугами Уссема Ауара и Эвана Н'Дика. Оба находятся на Кубке африканских наций. В то же время трио Ренату Саншеша, Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама остаётся в списке травмированных.

Нападающий Ромелу Лукаку является лучшим бомбардиром «Ромы» с восемью голами, что составляет 26% от общего количества забитых мячей в Серии А. «Лацио» забивает меньше, ведь на счету Иммобиле всего четыре гола в первенстве, и он является лидером команды.

Однако слова Маурицио Сарри расстраивают. Тренер «Лацио» позволил себе сказать, что в том числе из-за большого количества недоступных футболистов его команда не особо заинтересована выходить в следующий раунд Кубка Италии, но обходить стороной дерби он и его подопечные не в силах. Всё дело в принципиальности таких встреч.

Мы рекомендуем поставить на победу «волчицы» за 2.75. Последнее время результаты команды Моуринью не сильно радуют, и если они выиграют такой матч, то наверняка смогут взбодриться сами и порадуют болельщиков.

Ставка: победа «Ромы» за 2.75.