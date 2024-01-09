«Милан» — «Аталанта». Алексей Миранчук сотрясает Италию

Россиянин пробил себе трудный путь в основной состав или говорить об этом рано?

10 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы бергамасков оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Милан» — «Аталанта» 10 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Милан» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол бергамасков доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч кубка Италии «Милан» — «Аталанта» (10.01.2024)

На 10 января запланирован матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» будет принимать «Аталанту». Начало игры – не ранее 23:00 мск.

«Дьяволы» проводят неплохой сезон и занимают третье место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 39 очков. Несмотря на это, команда отстаёт от лидирующего «Интера» на девять очков. Всего миланцы выиграли 12 из 19 встреч в текущем розыгрыше чемпионата Италии, забили 35 мячей, но пропустили 20 – больше всех в топ-5 таблицы.

«Милан» не проигрывает шесть последних матчей во всех турнирах. На этом отрезке он выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» в Лиге чемпионов со счётом 2:1, у «Кальяри» в Кубке Италии – 4:1, а также победил «Монцу» (3:0), «Сассуоло» (1:0) и «Эмполи» (3:0). Впечатляет то, как надёжно подопечные Пиоли играют в обороне, одержав три победы всухую.

Оливье Жиру является двигателем всех атак «дьяволов». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Серии А, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Он отметился результативным действием в пяти из шести последних матчей во всех турнирах, в которых принимал участие.

Отличное подспорье ему составляет новичок – Кристиан Пулишич. Он отметился результативными действиями в семи из восьми последних матчей. За это время американец забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

«Аталанта» тоже старается показывать отличный футбол. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 30 очков. Ровно столько же у располагающегося ниже «Лацио». До зоны ЛЧ «богине» не хватает всего лишь трёх очков. Она вполне может побороться за место в топ-4 чемпионата Италии.

Всего в этом розыгрыше бергамаски одержали девять побед в 19 играх. За это время они забили 30 голов, а пропустили 21 – больше всех в топ-6. Не всегда получается у подопечных Гасперини набирать очки в гостевых встречах. Они выиграли всего два из восьми последних матчей на выезде во всех турнирах. Победить удалось «Эмполи» (3:0) в первенстве и «Ракув» (4:0) в Лиге Европы.

Посреди сезона Миранчук стал настоящим открытием «Аталанты». Никто и подумать не мог, что, просиживая старт розыгрыша на скамейке, Алексей вдруг станет основным претендентом на игру в основном составе. Сначала Гасперини давал россиянину совсем немного времени, но за него он успевал отметиться результативным действием.

Миранчуку хватало меньше чем 10 минут на поле, чтобы забить гол или отдать результативную передачу. Он выходил на замену в концовке игры с «Миланом» (3:2) в 15-м туре первенства, записав на свой счёт ассист, затем вновь получил немного времени в матче с «Салернитаной» (4:1) в Серии А, забив гол. Следующие короткие выходы не привели к новым результативным действиям.

Затем Гасперини решил попробовать отводить Алексею ещё больше времени на поле. В последнем кубковом матче с «Сассуоло» (3:1) Миранчук вышел в основном составе, забил гол и сделал результативную передачу. В минувшей встрече в чемпионате Италии с «Ромой» россиянин стал автором результативной передачи уже на восьмой минуте.

Наставник «Аталанты» похвалил Алексея, сказав, что тот находится в потрясающей форме. Тренер также отметил, что россиянин лучше всех проявил себя в атаке. Недавно агент футболиста заявил, что зимой Миранчук вряд ли куда-то перейдёт, а ещё до этого появилась информация, что Гасперини рассматривает его как претендента в основной состав.

В недавней очной встрече клубов Алексей Миранчук вышел на замену на 82-й минуте и отдал отличный пас на Мурьеля на 90+5-й минуте, который забил победный гол. Если на этот раз главный тренер вновь выпустит россиянина с первых минут, то он может принести ещё больше пользы. Мы считаем, что матч получится зрелищным, и склоняемся в пользу «Аталанты». Поставить на её индивидуальный тотал больше 1.5 мяча можно за 2.80.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Аталанта» 10 января 2024 года

Совсем недавно «богиня» обыграла «дьяволов» со счётом 3:2, а победный мяч забил Мурьель с передачи Миранчука. Алексей стал стабильнее появляться в основном составе и приносит большую пользу. В минувшем кубковом матче он забил гол и отдал ассист. Миланцы тоже обладают мощной атакой и неоднократно смогут проявить себя в штрафной соперника. Мы рассчитываем, что игра получится яркой и результативной. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 мяча за 2.80.