«Колорадо» — «Вегас». Ничушкин — пример для всех

Натан Маккиннон восхищён россиянином. И в восторге не только лучший бомбардир команды.

11 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Колорадо» — «Вегас». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Голден Найтс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Вегас» 11 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Колорадо» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» (11.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 января 2024, четверг. 06:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

11 января состоятся три встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В самой поздней из них на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере померятся силами местный «Колорадо Эвеланш» и действующий чемпион — «Вегас Голден Найтс». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

В прошлом сезоне «Колорадо» очень сильно портили жизнь травмы. Текущий розыгрыш складывается для клуба гораздо лучше. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом «Далласа» составляет четыре очка.

В последних 14 встречах подопечные Джареда Беднара уступили только «Виннипегу» (2:6), «Чикаго» (2:3), «Аризоне» (4:5 ОТ) и «Флориде» (4:8). Три из четырёх поражений они потерпели на выезде. Дома проиграли раздухарившимся «Пантерз», для которых победа стала седьмой подряд в основное время.

В овертайме «лавины» обыграли «Айлендерс» (5:4 ОТ) и «Даллас» (5:4 ОТ), а в серии послематчевых буллитов победили «Бостон» (4:3 Б). Во всех остальных матчах они выиграли в основное время. За этот период времени «Колорадо» пропустил 48 шайб, а забросил 58.

По результативности «Эвеланш» занимают второе место в лиге. В 41 встрече они забросили 152 шайбы. Бо́льшую часть голов на троих соорудили Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Микко Рантанен. Канадец набрал 66 (22+44) очков, россиянин 40 (20+20), а финн – 51 (21+30).

Таким образом, нападающие повторили рекорд франшизы 30-летней давности. Каждому из них удалось забросить 20 шайб не более чем за 40 первых матчей в сезоне. У Маккиннона вызвала восхищение самоотдача Ничушкина. Он заявил, что россиянин — зверь. Канадец подчеркнул, что Валерий всегда в зале и старается стать лучше.

А вот «Вегас» после классного старта сезона заметно сбавил обороты. В последних 10 встречах в регулярном чемпионате НХЛ он обыграл только «Оттаву» (6:3), «Лос-Анджелес» (3:2) и «Айлендерс» (5:2). Все три победы «Голден Найтс» одержали на домашнем стадионе.

Во всех остальных матчах подопечные Брюса Кэссиди потерпели поражения в основное время, в частности в играх с располагающимися в нижней части сводной таблицы командами — «Баффало» (2:5) и «Анахаймом» (2:5). В результате они спустились на пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции.

В этих 10 встречах команда из Вегаса забросила только 33 шайбы, а пропустила 39. Ухудшение показателей и результатов напрямую связано с большим количеством травм. Клубу даже пришлось вызывать из АХЛ несколько хоккеистов, в том числе Григория Денисенко и Лукаса Кормье, чтобы компенсировать потери.

Прогресс молодёжи, в частности Павла Дорофеева, не может не радовать. 23-летний нападающий в последних пяти матчах забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Однако стараний текущего состава действующего чемпиона НХЛ регулярно оказывается недостаточно.

П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. «Колорадо» и «Вегас» лучше всех выступают дома. «Эвеланш» при этом занимают первую строчку по данному показателю. В 22 встречах на льду «Болл-Арены» они потерпели только пять поражений и два раза выиграли не в основное время.

«Вегас» в 20 встречах в гостях уступил 11 раз. Восемь поражений он потерпел по итогам 60 минут. За этот отрезок времени подопечные Кэссиди забросили только 63 шайбы, а пропустили 65. Всё говорит о том, что предстоящий матч ещё сильнее подпортит им статистику.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Вегас» 11 января 2024 года

«Колорадо» неудержим. Его лидеры набрали отменную форму. Они регулярно радуют результативностью и делают разницу. На домашнем стадионе у «лавин» есть все шансы победить в основное время «Вегас». «Голден Найтс» ослаблены травмами и очень часто проигрывают на последнем отрезке сезона.

Ставка: победа «Колорадо» в основное время за 2.14.