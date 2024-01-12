«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Захаряну стоит взять пример с Миранчука

Арсену ещё нужно многому научиться, а пока его команда не может рассчитывать на победу.

13 января состоится матч 20-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.10. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад» 13 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (13.01.2024)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 19 туров Примеры. 13 января состоятся четыре встречи 19-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Сан-Мамес» в городе Бильбао померяются силами местный «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Атлетик» набрал потрясающий ход. В последних восьми турах в чемпионате Испании он не потерпел ни одного поражения. Ничьих всего две — с «Жироной» (1:1) и «Гранадой» (1:1). При этом в обоих случаях подопечные Эрнесто Вальверде потеряли очки на выезде.

В соперниках у красно-белых было много неуступчивых команд, которые редко пропускают — «Райо Вальекано» (4:0), «Атлетико» (2:0) и «Лас-Пальмас» (1:0). Но даже в этих встречах у «львов» не возникло серьёзных проблем. Если бы не прекрасная игра голкиперов соперников, они забили бы гораздо больше.

В 19 матчах в Примере баски забили 36 мячей, а пропустили только 19 — меньше лишь у «Лас-Пальмаса» и лидирующего «Реала». Особый вклад в успехи привносит дуэт нападающих — Горка Гурусета и Иньяки Уильямс. За этот отрезок времени на двоих они забили 16 голов и отдали четыре результативные передачи.

«Атлетик» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающей третью строчку «Барселоны» составляет три очка. А ещё красно-белые вышли в 1/8 финала Кубка Испании, уверенно победив на предыдущих стадиях «Руби» (2:1), «Кайон» (3:0) и «Эйбар» (3:0).

«Реал Сосьедад», в свою очередь, в последних девяти турах в Примере победил только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы клубы — «Альмерию» (3:1), «Севилью» (2:1) и «Вильярреал» (3:0). Также он очень обидно уступил «Барселоне» (0:1).

Все остальные матчи ознаменовались ничейными результатами, хотя в соперниках были преимущественно середняки и аутсайдеры — «Райо Вальекано» (2:2), «Осасуна» (1:1), «Бетис» (0:0), «Кадис» (0:0) и «Алавес» (1:1). В результате команда спустилась на шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Атлетика» составляет шесть очков.

Не в последнюю очередь ухудшение результатов связано с травмами ведущих футболистов, дисквалификациями и усталостью. Подопечным Иманола Альгуасиля пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Недавно чуть не получил травму Арсен Захарян. Бывший полузащитник московского «Динамо» был заменён в перерыве матча 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой» (1:0) из-за столкновения с соперником. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. По информации СМИ, россиянин будет готов ко встрече с «Атлетиком».

Начало сезона для Захаряна выдалось трудным. Он много пропустил игр из-за болезней. В недавнем интервью полузащитник признался, что начал получать удовольствие от выступлений в Испании. Постепенно он адаптируется к ритму первенства и в будущем наверняка будет приносить больше пользы команде.

В футболе Арсена, да и всего «Реала Сосьедад» наблюдается постепенный прогресс. Команда демонстрирует очень приятный глазу футбол, но в последнее время её регулярно подводит завершение. Поэтому предлагаем поставить на то, что «Атлетик» из Бильбао не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 2.10.

В 28 встречах во всех официальных турнирах сине-белые потерпели всего лишь три поражения. За этот период времени они пропустили всего лишь 21 гол, но и забили немного — 40. С большой долей вероятности грядущий матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой хозяев с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад» 13 января 2024 года

В победу «Атлетика» верится чуть больше. Во-первых, встреча состоится в Бильбао. Во-вторых, красно-белые пребывают на подъёме. Дома они обыгрывают всех без разбору. «Реал Сосьедад» терпит кадровые потери и часто теряет очки. Однако даже в таком виде он вполне способен зацепиться за ничью. В конце концов, оба клуба демонстрируют классный футбол и очень редко пропускают. Полагаем, встреча будет проходить на равных скоростях и ознаменуется чем-то в духе нерезультативной ничьей.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.