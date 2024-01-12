«Вашингтон» — «Рейнджерс». Лавиолетт и Панарин поднесут пилюлю Овечкину

13 января состоится матч «Вашингтон» — «Рейнджерс». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу команды из Нью-Йорка можно с коэффициентом 2.05. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» 13 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.53. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» (13.01.2024)

Набрал полную силу регулярный сезон НХЛ, но не все команды проснулись. 13 января на «Кэпитал Уан-Арене» пройдёт матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

«Кэпиталз» проводят один из худших сезонов. Они занимают лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка. Отставание от «Тампа-Бэй», находящейся на восьмой строчке, составляет три очка. Всего после 39 встреч «столичные» одержали 19 побед. Очень сильно страдает результативность клуба, ведь он забросил почти всех в лиге – 95 шайб, кроме «Сан-Хосе» — 84. Правда, и пропустил не так много – 121 гол.

«Вашингтон» проиграл 7 из 10 последних встреч. Победить подопечным Спенсера Карбери удалось только «Коламбус» (3:2 ОТ), «Питтсбург» (4:3) и «Лос-Анджелес» (4:3). Уступили «столичные» «Тампа-Бэй» (1:2 Б), «Рейнджерс» (1:5), «Айлендерс» (1:5), «Нэшвиллу» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (3:6), «Каролине» (2:6) и «Сиэтлу» (1:4).

Поражение «Кракену» особенно болезненное, ведь соперник являлся заведомым аутсайдером. Не выдержал даже Карбери и дал очень эмоциональное интервью. По словам тренера, необходимо было продолжать играть, действовать намного жёстче и придерживаться плана. Зато сделал ассист Овечкин. Таким образом, Александр продлил свою результативную серию до шести матчей.

«Рейнджерс» проводят этот розыгрыш НХЛ намного лучше. Они занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Бостона» всего лишь на два очка. «Синерубашечники» одержали победы в 26 из 40 матчей, забросили 134 шайбы, а пропустили 117.

Подопечные Питера Лавиолетта немного ослабили хватку и выиграли только 4 из 10 последних встреч. Они победили «Баффало» (4:3 ОТ), «Вашингтон» (5:1), «Тампа-Бэй» (5:1) и «Чикаго» (4:1). Уступили «Рейнджерс» в играх с «Эдмонтоном» (3:4), «Флоридой» (3:4), «Каролиной» (1:6), «Монреалем» (3:4 Б), «Ванкувером» (3:6), «Сент-Луисом» (2:5). В 9 из 10 матчей сыграл тотал больше 5.5 шайбы.

К встрече с «Вашингтоном» подопечные Лавиолетта подходят с серией из трёх поражений. Ещё в прошлом сезоне Питер возглавлял «столичных» и в нынешнем розыгрыше вместе со своим новым клубом один раз уступил «Кэпиталз» (0:4), но недавно взял реванш, победив со счётом 5:1.

Гордость «синерубашечников» — Артемий Панарин. Россиянин продлил свою результативную серию до девяти матчей. Он уже превзошёл достижение Игоря Ларионова (475) по результативным передачам (477). А вот у Шестёркина плохи дела. Голкипер пропустил 11 шайб в двух последних встречах. Лавиолетт уже высказался об этом. По его словам, это слишком много для вратарей «Рейнджерс».

Вновь болельщиков ждёт тактическая дуэль Лавиолетта со своим бывшим клубом, а также результативная игра Овечкина с Панариным. Кто на этот раз окажется лучше? Думается, намного больше шансов выиграть у гостей. Они стабильнее, а последние неудачи были вызваны небольшой передышкой. Предлагаем ставку на то, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» 13 января 2024 года

«Кэпиталз» показывают очень плохой хоккей, проиграв даже «Сиэтлу» в минувшем матче. Терпение Карбери уже на исходе. Тренер не понимает, как ему улучшить игру своих подопечных и бороться за плей-офф. Как бы его не постигла участь Лавиолетта. Однако Питер уже работает с «Рейнджерс» и на зависть «Вашингтону» вывел их в число лидеров Восточной конференции. Результативная серия Панарина насчитывает уже девять встреч, а Овечкина – шесть. Продолжат в том же духе? Ожидаем, что будет заброшено минимум пять шайб, а «синерубашечники» не проиграют.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.