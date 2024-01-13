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«Эвертон» — «Астон Вилла», прогноз на матч АПЛ 14 января 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Эвертон» — «Астон Вилла». Унаи Эмери наступает на пятки Юргену Клоппу
Максим Ермаков
«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ
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«Львы» не отказываются от попыток возглавить таблицу АПЛ.

14 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.45. Шансы «ирисок» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Астон Вилла» 14 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Эвертон» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» (14.01.2024)

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сможет ли «Астон Вилла» удержать давление, добившись победы в матче с «Эвертоном»?

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В воскресенье днём на стадионе «Гудисон Парк» «львы» возобновят борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги, принимая «ирисок».

Перед первой игрой в чемпионате Англии подопечные Унаи Эмери занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.

Тем временем «Эвертон» занимает 17-ю строчку, находясь на расстоянии одного очка от зоны вылета, в основном из-за того, что в начале сезона был лишён 10 очков.

В воскресенье «ириски» сыграли в безголевую ничью с «Кристал Пэлас» в Кубке Англии, несмотря на 13 ударов по воротам.

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Подопечные Шона Дайча не смогли выиграть ни одного из последних пяти матчей во всех соревнованиях.

Стоит также отметить, что «Эвертон» проиграл все три последние встречи в английской Премьер-лиге, уступив «Тоттенхэму», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптону».

Тем временем «вилланы» обеспечили себе выход в 1/16 финала Кубка Англии, одержав победу в игре с «Мидлсбро» со счётом 1:0 благодаря голу Мэтти Кэша на 87-й минуте.

Благодаря этой победе команда Эмери проиграла лишь один из последних 13 матчей во всех соревнованиях, одержав при этом девять побед.

В этом сезоне только «Ман Сити» (45) забил больше голов, чем «Астон Вилла» (43), что подчёркивает атакующую мощь «львов». Олли Уоткинс стал автором девяти голов и отдал восемь результативных передач.

В августе «Астон Вилла» разгромила «Эвертон» со счётом 4:0. «Вилланы» избежали поражений в каждой из девяти последних очных встреч с «ирисками» в АПЛ.

Если сопоставить положение обеих команд в лиге и впечатляющие результаты «Астон Виллы» в матчах с «Эвертоном», то все признаки указывают на выездную победу.

Мы прогнозируем, что «львы» забьют более 2.5 мяча и одержат победу в игре с «ирисками», которые, похоже, потерпят четвёртое поражение в чемпионате Англии. Ставки на победу «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча принимают за 3.65.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча за 3.65.

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