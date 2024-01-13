«Эвертон» — «Астон Вилла». Унаи Эмери наступает на пятки Юргену Клоппу

«Львы» не отказываются от попыток возглавить таблицу АПЛ.

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14 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.45. Шансы «ирисок» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Астон Вилла» 14 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Эвертон» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» (14.01.2024)

Сможет ли «Астон Вилла» удержать давление, добившись победы в матче с «Эвертоном»?

В воскресенье днём на стадионе «Гудисон Парк» «львы» возобновят борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги, принимая «ирисок».

Перед первой игрой в чемпионате Англии подопечные Унаи Эмери занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.

Тем временем «Эвертон» занимает 17-ю строчку, находясь на расстоянии одного очка от зоны вылета, в основном из-за того, что в начале сезона был лишён 10 очков.

В воскресенье «ириски» сыграли в безголевую ничью с «Кристал Пэлас» в Кубке Англии, несмотря на 13 ударов по воротам.

Подопечные Шона Дайча не смогли выиграть ни одного из последних пяти матчей во всех соревнованиях.

Стоит также отметить, что «Эвертон» проиграл все три последние встречи в английской Премьер-лиге, уступив «Тоттенхэму», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптону».

Тем временем «вилланы» обеспечили себе выход в 1/16 финала Кубка Англии, одержав победу в игре с «Мидлсбро» со счётом 1:0 благодаря голу Мэтти Кэша на 87-й минуте.

Благодаря этой победе команда Эмери проиграла лишь один из последних 13 матчей во всех соревнованиях, одержав при этом девять побед.

В этом сезоне только «Ман Сити» (45) забил больше голов, чем «Астон Вилла» (43), что подчёркивает атакующую мощь «львов». Олли Уоткинс стал автором девяти голов и отдал восемь результативных передач.

В августе «Астон Вилла» разгромила «Эвертон» со счётом 4:0. «Вилланы» избежали поражений в каждой из девяти последних очных встреч с «ирисками» в АПЛ.

Если сопоставить положение обеих команд в лиге и впечатляющие результаты «Астон Виллы» в матчах с «Эвертоном», то все признаки указывают на выездную победу.

Мы прогнозируем, что «львы» забьют более 2.5 мяча и одержат победу в игре с «ирисками», которые, похоже, потерпят четвёртое поражение в чемпионате Англии. Ставки на победу «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча принимают за 3.65.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча за 3.65.