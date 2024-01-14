Теренс Атман — Даниил Медведев. Первая ракетка России рискует

Третья ракетка мира отказался от подготовительных турниров и решил стартовать в этом сезоне с Australian Open.

15 января 2024 года Теренс Атман и Даниил Медведев сыграют в матче первого круга Australian Open в Мельбурне (Австралия). Начало — не ранее 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.02. Успех французского теннисиста оценивается в 14.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Теренс Атман — Даниил Медведев 15 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Теренс Атман — Даниил Медведев не получится упорным. Тотал больше 30.5 гейма идёт за 2.24, а тотал меньше 30.5 гейма — за 1.54. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 1.32.

Анализ и прогноз на матч Теренс Атман — Даниил Медведев (15.01.2024)

В Австралии стартует первый турнир «Большого шлема» в 2024 году. В мужской сетке Australian Open 15 января вступает в борьбу Даниил Медведев. К матчу третьей ракетки мира с французским теннисистом Теренсом Атманом приковано огромное внимание болельщиков.

Даниил в сезона-2024 выбрал новую систему подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Он решил отказаться от короткой предсезонки и участия в турнире перед мэйджором. Россиянин прибыл в Мельбурн за неделю до начала соревнований и сыграл лишь один выставочный матч.

Медведев рискует, ломая традиционный график подготовки. Тем не менее дополнительное время для отдыха может положительно повлиять на выступление россиянина. Он признавал, что в минувшем сезоне испытал серьёзный спад в моральной и игровой форме после US Open. Повторять ошибки теннисист не намерен.

Интересно, что Карлос Алькарас и Янник Синнер также отказалась от участия в турнирах перед началом Открытого чемпионата Австралии. На ведущих игроков увеличивается физическая и психологическая нагрузка. В дополнительной паузе нуждаются всё больше звёзд АТР.

Медведев посеян на Australian Open под третьим номером. Весьма вероятно, что до 1/4 финала россиянин должен добраться без особых проблем. Но уже в четвертьфинале соперником Даниила может стать Хольгер Руне.

Это сложный соперник с неудобной для Медведева манерой игры. Представитель Дании обыграл россиянина в минувшем сезоне на турнире в Монте-Карло, но первая ракетка России взял реванш в финале в Риме.

Медведев отлично проводит турниры на харде, поэтому на Открытом чемпионате Австралии дважды играл в финале. Выиграть титул россиянину помешали Новак Джокович в 2021 году и Рафаэль Надаль в 2022-м.

В последнем розыгрыше Australian Open Даниил выступил плохо. В 1/16 финала он неожиданно уступил набравшему на старте сезона отличную форму Себастьяну Корде. Это поражение стало отправной точкой для преображения Медведева, который затем выиграл 19 матчей подряд.

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с 22-летним Теренсом Атманом, который находится на 145-й строчке в рейтинге АТР. Француз уверенно прошёл квалификацию Australian Open.

Атман в минувшем сезоне хорошо выступил на харде и выиграл два турнира в Китае. Тем не менее пройти квалификации на «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США французский теннисист не сумел, а в минувшем розыгрыше Australian Open и вовсе не участвовал.

Даниил Медведев — наиболее вероятный победитель матча. Россиянин хорошо отдохнул, привёл в порядок физические кондиции и предельно мотивирован. Хард является его любимым покрытием, поэтому шансов у Теренса Атмана практически нет. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал меньше 28.5 гейма за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Теренс Атман — Даниил Медведев 15 января 2024 года

Медведев в минувшем сезоне стал настоящим королём харда. Россиянин победил в 49 матчах и выиграл четыре турнира. Он умеет читать игру, точно выполняет подачу и в технике заметно превосходит Теренса Атмана. Даниил предельно мотивирован на победу в Открытом чемпионате Австралии и легко пройдёт первый круг турнира.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал меньше 28.5 гейма за 2.06.