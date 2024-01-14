«Барыс» — «Лада». Олег Браташ даст слабину

15 января состоится матч «Барыс» — «Лада». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу казахстанцев можно с коэффициентом 2.60. Шансы тольяттинцев оценили тоже в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барыс» — «Лада» 15 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Барыс» — «Лада» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.78. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Лада» (15.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2024, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. Всего две встречи запланированы на 15 января. В одной из них «Барыс» будет принимать «Ладу» на «Барыс-Арене». Начало встречи – не ранее 16:30 мск.

«Снежные барсы» проводят один из худших сезонов и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды находится всего 40 очков. До места в зоне плей-офф не хватает как минимум 15 очков. Очень большая дистанция, которую можно сократить только чудом.

В текущем розыгрыше «Барыс» провёл 49 встреч, в которых выиграл всего лишь 16 раз. Забил клуб 118 голов, а пропустил 152. В последних трёх матчах подопечные Олега Болякина потерпели поражения. Они уступили «Трактору» (1:5), «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Ак Барсу» (0:1 Б). Кажется, что увольнение прежнего тренера не сильно помогло команде.

Правда, есть и положительные моменты. «Барыс» выиграл четыре последних домашних матча. Он победил «Металлург» (5:2), «Сочи» (3:2 ОТ), «Авангард» (5:1) и «Трактор» (5:1). Поэтому есть шанс, что «снежные барсы» вновь порадуют красивым хоккеем на своём льду.

«Лада» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко. После 52 игр тольяттинцы одержали 25 побед, забросили 131 шайбу и ровно столько же пропустили. Пусть отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 11 очков, но зато команда опережает «Нефтехимик» с девятой строчки на 10 очков. Поэтому подопечные Браташа могут чувствовать себя в безопасности.

В этом году «Лада» построила с нуля готовую команду к КХЛ. Получилось очень даже неплохо, судя по результатам и расположению клуба в таблице. В последней встрече тольяттинцы обыграли «Автомобилист» (4:3 ОТ), прервав серию поражений длиной в пять матчей. Во время её подопечные Браташа уступили «Авангарду» (1:2 и 3:5), «Нефтехимику» (3:4 ОТ), екатеринбуржцам (1:4) и «Локомотиву» (2:3 Б).

Недавно нападающий «Лады» рассказал, что самое страшное для него и команды – не попасть в плей-офф. Вряд ли клуб с таким характером может допустить такое. Даже советник генерального директора тольяттинцев убеждёт, что нет никаких поводов для паники или сомнений в этом.

Очень трудовой для «Лады» получилась победа в минувшем матче с «Автомобилистом». Команда вела в счёте, но упустила преимущество, пропустив две шайбы после 48-й минуты, позволив сопернику установить паритет. Явно тольяттинцы подрастеряют форму после такой игры. «Барыс» возвращается на домашнюю арену, на которой выиграл последние четыре встречи. Мы считаем, что хозяева выиграют за 2.60.

Прогноз и ставки на матч «Барыс» — «Лада» 15 января 2024 года

«Барыс» в очень плохом состоянии, и даже смена тренера особо не помогла. Исполняющий обязанности Олег Болякин на время взбодрил болельщиков и клуб, выиграв четыре домашние встречи, но на выезде его подопечные потерпели три поражения подряд. Учитывая то, что «Лада» уступила в пяти из шести последних игр, а в минувшем матче с «Автомобилистом» потратила очень много сил и энергии, мы поставим на победу «Барыса». Команда отлично провела домашние встречи.

Ставка: победа «Барыса» за 2.60.