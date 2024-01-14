«Автомобилист» — ЦСКА. Сергей Фёдоров раскачивается

15 января состоится матч «Автомобилист» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.32. Шансы екатеринбуржцев оценили тоже в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Автомобилист» — ЦСКА 15 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА (15.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На 15 января запланировано всего два матч регулярного сезона КХЛ. В одном из них «Автомобилист» на арене «Уралец» будет принимать ЦСКА. Начало встречи – не ранее 17:00 мск.

Екатеринбуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 10 очков. Подопечные Николая Заварухина не могут чувствовать себя в безопасности, потому опережают «Сибирь» с восьмого места всего лишь на семь очков.

В текущем сезоне «Автомобилист» выиграл 28 из 52 встреч, забросил 126 шайб, а пропустил 119. Команда выиграла 7 из 10 последних матчей. Она победила «Ак Барс» (2:1), «Ладу» (5:1 и 4:1), минское «Динамо» (4:1), «Витязь» (3:2 Б), «Трактор» (4:3), «Сочи» (4:1). Уступили подопечные Николая Заварухина СКА (0:4), «Ак Барсу» (1:2) и тольяттинцам (3:4 ОТ).

Особенно тяжёлой получилась минувшая встреча с «Ладой», по ходу которой «Авто» с трудом отыгрался, но в овертайме потерпел обидное поражение. По словам главного тренера команды из Екатеринбурга, не хватило какого-то «взрыва», чтобы лететь на ворота. Он считает, что все хоккеисты справились со своими обязанностями и почти вытащили матч.

ЦСКА проводит не лучший сезон и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе армейцев находятся 56 очков. Подопечные Сергея Фёдорова опережают «Куньлунь» с девятой строчки на 18 очков, а отстают от лидирующего «Динамо» на 16 очков.

Всего в текущем сезоне красно-синие провели 49 матчей, в которых одержали 26 побед. Московский клуб забросил 142 шайбы, а пропустил 113. Уступив в минувшей игре бело-голубым со счётом 2:4, ЦСКА прервал победную серию длиной в четыре матча. Он победил «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3) и «Торпедо» (7:2). Особенно порадовала игра с нижегородцами. Плотников оформил хет-трик, а Светлаков набрал четыре очка по системе «гол+пас».

Что касается поражения в дерби, то Фёдоров дал комментарий. По словам главного тренера, не удалось забыть результативную победу во встрече с «Торпедо», поэтому хоккеисты вышли налегке. Наставник остался недоволен игрой своих подопечных, несколько раз напомнив, что так работать на льду нельзя.

Ещё хуже, что последние три встречи на выезде армейцы проиграли. Они уступили московскому «Динамо» (1:4), СКА (2:6) и «Локомотиву» (1:2 ОТ). Вероятнее всего, матч получится напряжённым и тяжёлым, но не без голов.

Последнее время армейцы показывают интересный хоккей в пяти последних играх, забрасывая не меньше двух шайб, а «Автомобилист» дома забивает минимум два гола на протяжении шести встреч. Наша ставка на обе забьют больше 1.5 шайбы за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — ЦСКА 15 января 2024 года

«Автомобилист» проводит в целом неплохой сезон, часто выигрывает, показывает стабильные результаты. ЦСКА, в свою очередь, очень долго раскачивался и по-прежнему играет со сбоями и переменчивым успехом. Последние игры клубов получаются зрелищными и результативными. Армейцы в этом сезоне не полагаются только на свою оборону, которая, кстати, имеет много проблем. В том числе не так надёжна вратарская бригада. Исходя из всего этого, наша ставка на обе забросят больше 1.5 шайбы.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.95.