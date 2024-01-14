«Галатасарай» — «Кайсериспор». Муслера вытащит матч без Икарди

У «львов» отличная защита и голкипер, а ещё статистика домашних игр.

15 января состоится матч 20-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Кайсериспор». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.26. Успех гостей оценивается в 9.70. На ничью дают коэффициент 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Кайсериспор» 15 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Галатасарай» — «Кайсериспор» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Кайсериспор» (15.01.2024)

Игра 20-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Кайсериспор» начнётся 15 января на стадионе «Рамс Парк». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

«Львы» в минувшем матче турецкой Суперлиги сыграли на выезде вничью с «Сивасспором» (1:1). В отсутствие травмированного Мауро Икарди активно действовал в линии нападения Уилфрид Заха. Он сделал результативный пас Керему Демирбаю, который открыл счёт.

Увеличить преимущество «Галатасараю» не удалось, а соперник незадолго до конца встречи восстановил паритет. Подопечные Окана Бурука доигрывали матч в меньшинстве после удаления Керема Актюркоглу, поэтому акцентировали внимание на обороне и удержали ничью.

«Львы» в текущем розыгрыше чемпионата Турции являются лучшей командой по игре в защите. За 19 матчей они пропустили всего 10 мячей. Главный тренер использует схему с низким оборонительным блоком, поэтому у соперников редко возникают шансы на создание опасных моментов. Кроме того, в великолепной форме находится основной голкипер клуба Фернандо Муслера.

«Галатасарай» находится на втором месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 48 очков в 19 матчах. Клуб выиграл 15 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «львы» провели девять матчей и во всех победили.

Мауро Икарди является лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше чемпионата Турции. Аргентинец забил 12 голов и отдал пять результативных передач. В минувшем стамбульском дерби с «Фенербахче» он получил травму и по рекомендации врачей пропустит несколько игр.

В последних пяти встречах в чемпионате Турции подопечные Окана Бурука выступили хорошо. Они победили «Адана Демирспор» (3:1), «Фатих Карагюмрюк» (1:0) и «Коньяспор» (3:0), а игры с «Фенербахче» (0:0) и «Сивасспором» (1:1) завершили вничью.

«Кайсериспор» в минувшем туре в чемпионате Турции на выезде проиграл команде «Фатих Карагюмрюк» (1:4). «Звёзды Анатолии» с первых минут позволили сопернику завладеть инициативой. Это привело к трём пропущенным мячам уже в первом тайме. Дальше лучше не стало.

«Звёзды Анатолии» плохо выступили в последних пяти встречах в турецкой Суперлиге. Они победили только «Пендикспор» (2:0), а уступили «Фенербахче» (3:4), «Коньяспору» (0:2), «Сивасспору» (1:3) и «Фатих Карагюмрюк» (1:4).

«Кайсериспор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 29 очков в 19 встречах. Клуб выиграл восемь матчей в этом розыгрыше и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «звёзды Анатолии» провели девять игр, в которых одержали три победы.

«Галатасарай» ведёт погоню за «Фенербахче», поэтому вряд ли допустит недооценку соперника. «Львы» дома выиграли все матчи в текущем розыгрыше чемпионата Турции и сумеют продлить серию. Рассмотрим ставку на сухую победу «Галатасарая» за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Кайсериспор» 15 января 2024 года

«Галатасарай» делает акцент на надёжной защите. Клуб пропустил в этом розыгрыше турецкой Суперлиги всего 10 мячей. Подопечные Окана Бурука умеют компактно обороняться и грамотно организовывать плотную опеку форвардов соперников. Кроме того, «львы» дома действуют уверенно и выиграли все девять встреч. «Кайсериспор» в плохой форме и уступил в четырёх последних матчах.

Ставка: победа «Галатасарая» всухую за 2.27.