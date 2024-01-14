«Аталанта» — «Фрозиноне». Миранчук преобразился!

15 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фрозиноне». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.46. Успех «канареек» оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Фрозиноне» 15 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Фрозиноне» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фрозиноне» (15.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также 19 туров Серии А. 7 января состоится одна встреча 20-го тура первенства. На стадионе «Джевисс» в городе Бергамо померяются силами местная «Аталанта» и «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный судья — Алессандро Пронтера.

После выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места «Аталанта» сконцентрировалась на внутренней арене. В последних пяти турах в чемпионате Италии она уступила только «Болонье» (0:1), а также сыграла вничью с «Ромой» (1:1). В обоих случаях потеряла очки команда на выезде.

Победили подопечные Джан Пьеро Гасперини сначала «Милан» (3:2) и «Салернитану» (4:1), а затем «Лечче» (1:0). Они расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающей четвёртое место «Фиорентины» сравнительно невелико — три очка.

Ещё бергамаски недавно вышли в полуфинал Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Милан» (2:1). Одним из главных героев встречи стал Алексей Миранчук. Он провёл на поле все 90 минут и поучаствовал в обоих забитых мячах. Сначала россиянин помог развить голевую атаку, а затем заработал пенальти.

Миранчук заметно преобразился и набрал прекрасную форму. Недавно «богиня» активировала опцию продления контракта с ним ещё на один год. В последних восьми неполных играх во всех официальных турнирах бывший полузащитник «Локомотива» забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Также индивидуальный прогресс проглядывается в выступлениях Шарля Де Кетеларе. В последних семи неполных матчах во всех турнирах он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. У футболиста выработалась отличная сыгранность как раз с Миранчуком. В игре 1/8 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (3:1) они, по сути, вдвоём сделали результат.

У «Фрозиноне» дела идут далеко не так здорово, как у бергамасков. Он весьма неплохо начал сезон, но на дистанции выявилась нехватка ресурсов и качества. В прошлом сезоне жёлто-синие выступали в Серии В. Привыкнуть к ритму элитного дивизиона оказалось для них трудной задачей.

В последних шести турах в чемпионате Италии «канарейки» не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Торино» (0:0), а уступили «Милану» (1:3), «Лечче» (1:2), «Ювентусу» (1:2), «Лацио» (1:3) и «Монце» (2:3). В итоге «Фрозиноне» спустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Также подопечные Эусебио Ди Франческо вылетели из Кубка Италии, проиграв с разгромным счётом матч в 1/4 финала турнира «Ювентусу» (0:4). Бросается в глаза, что команда стала очень много пропускать. В последних восьми матчах во всех турнирах она пропустила 17 мячей, а забила только 10.

Скорее всего, «канарейки» проиграют «Аталанте» с разгромным или близким к этому счётом. Дело ещё в том, что они хуже всех в Серии А выступают на выезде. В девяти матчах в первенстве в гостях «Фрозиноне» потерпел семь поражений и два раза сыграл вничью. За этот период времени клуб забил только восемь голов, а пропустил 19.

Поставить на победу «Аталанты» в предстоящем матче с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Три из пяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили во Фрозиноне, и одна из них ознаменовалась ничейным результатом — 0:0.

Бергамаски демонстрируют весьма приятный глазу атакующий футбол. В 27 матчах во всех официальных турнирах они забили 47 мячей, а пропустили только 27. Хочется верить, что Алексей Миранчук и другие футболисты «богини» продолжат прогрессировать и команда будет преуспевать во всех турнирах.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Фрозиноне» 15 января 2024 года

На последнем отрезке сезона «Аталанта» смотрится очень собранно. Она демонстрирует красивый футбол, одерживает победы и много забивает. За счёт прогресса Миранчука у «богини» улучшилась конкуренция за место в основе, а также увеличилась глубина состава. «Фрозиноне», в свою очередь, заметно сбавил. Он стал много пропускать и часто проигрывать. У «канареек» огромные проблемы с выездами. Сдаётся, в предстоящем матче они проиграют с разницей в два или более мяча.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за коэффициент 2.16.