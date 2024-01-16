«Жирона» — «Райо Вальекано». Артём Довбик на высоте!

17 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «пчёл» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Жирона» — «Райо Вальекано» 17 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Жирона» — «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» — «Райо Вальекано» (17.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. На 17 января запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка страны. В самой поздней из них на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» померяются силами местная «Жирона» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

Сыграв на выезде вничью с «Альмерией» в матче 20-го тура чемпионата Испании, «Жирона» временно поднялась на первую строчку в турнирной таблице. Встреча сложилась для бело-красных далеко не лучшим образом. Соперник был ближе к победе. Он опаснее атаковал и нанёс на порядок больше ударов.

Проблемы у Анхеля Мичела возникли в частности из-за удалений. Ещё три игры из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник «Жироны» Давид Лопес. Плюс на 80-й минуте матча с «Альмерией» получил красную карточку полузащитник Алеш Гарсия. Глубина состава у клуба заметно просела.

Впрочем, если убрать за скобки встречу с «Альмерией», то бело-красные вызывают восхищение. Они демонстрируют классный результативный футбол и обыгрывают практически всех без разбору. В 20 турах в Примере «Жирона» уступила только мадридскому «Реалу» (0:3). Также она четыре раза сыграла вничью.

За этот период времени подопечные Мичела пропустили только 24 мяча, а забили 46. 11 из них записал на свой счёт Артём Довбик. Также он отметился пятью результативными передачами. По итогам декабря украинский нападающий был признан лучшим игроком в Ла Лиге.

Также сообщается, что Довбик является лучшим в чемпионате Испании по затраченному времени на гол среди футболистов, отыгравших 1000+ минут. В среднем на то, чтобы отличиться, у него уходит 101,1 минуты. В игре украинца наблюдается огромный индивидуальный прогресс. В его приобретении заинтересовано множество грандов.

У «Райо Вальекано» всё не так здорово, как у «Жироны». До начала декабря он регулярно цеплялся за очки. Однако далее последовали матчи с лидерами. У команды из Мадрида ушло много сил, вследствие чего последовал спад. Она спустилась на 11-ю строчку в турнирной таблице.

В последних семи турах в чемпионате Испании «молнии» победили только «Хетафе» (2:0). И то им повезло, что соперник получил сразу три удаления. Вничью «Райо Вальекано» сыграл с «Барселоной» (1:1) и «Сельтой» (0:0). Уступил он как раз «Жироне» (1:2), «Атлетику» из Бильбао (0:4), «Осасуне» (0:1) и «Валенсии» (0:1).

Наиболее интересна, конечно же, встреча с «Жироной». Она проходила в Мадриде. Местами хозяева смотрелись лучше. Они нанесли девять ударов в створ. Однако восемь из них голкипер бело-красных Пауло Гассанига парировал. Если бы не он, счёт наверняка был бы совсем иной.

С другой стороны, если на домашней арене «Райо Вальекано» не сумел победить «Жирону», то что будет на выезде? В 10 встречах в чемпионате Испании дома бело-красные только два раза потеряли очки — в играх с «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

За этот период времени подопечные Мичела пропустили 13 мячей, а забили 25. На предыдущих стадиях Кубка Испании они на выезде уверенно обыграли «Ориуэлу» (5:2) и «Эльче» (2:0). Поставить на то, что бело-красные одержат победу в грядущем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

«Пчёлы» на предыдущей стадии турнира с трудом победили «Еклано» (2:0) и «Уэску» (2:0 ДВ). В первой игре оба мяча они забили в самой концовке, а во второй дело вообще дошло до дополнительного времени. На дистанции у «молний» также наблюдаются проблемы с результативностью. В 20 встречах в Ла Лиге они забили только 18 мячей, а пропустили 24.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Жирона» — «Райо Вальекано» 17 января 2024 года

«Жирона» — фаворит грядущей встречи. Она очень много забивает и крайне редко теряет очки. Несмотря на дисквалификации, у неё есть все шансы обыграть «Райо Вальекано» и забить не менее двух мячей. На последнем отрезке сезона «пчёлы» заметно сбавили ход. Сказывается усталость из-за тяжёлого календаря.

Ставка: победа «Жироны» и тотал больше 1.5 мяча за 2.20.