«Олимпиакос» — «Панатинаикос». Юрий Лодыгин не растерял талант

17 января состоится матч 1/8 финала Кубка Греции «Олимпиакос» — «Панатинаикос». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.45. Шансы «зелёных» оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» 17 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Греции «Олимпиакос» — «Панатинаикос» (17.01.2024)

Пришло время для ответного матча Кубка Греции, и нет никаких сомнений в том, что эта встреча станет украшением: «Олимпиакос» встретится с «Панатинаикосом».

Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис». Хозяева занимают четвёртое место в таблице греческой Суперлиги с 35 очками, в то время как гости находятся на второй строчке с 41 очком. Первый матч в 1/8 финала Кубка Греции завершился со счётом 1:1.

«Олимпиакос» вышел на игру после победы со счётом 3:2 над «Кифисией» в Суперлиге на выходных. Красно-белые рассчитывали на уверенную победу, ведь соперник находится в нижней части турнирной таблицы, но, поведя в счёте 2:0, «Олимпиакос» остался вдесятером, и во втором тайме хозяева поля установили паритет. Однако даже с удалением у «Олимпиакоса» хватило сил, чтобы забить победный гол на 85-й минуте.

Победа над «Кифисией» стала для «легенды» первой за пять матчей во всех соревнованиях. В греческой Суперлиге красно-белые потерпели ряд поражений: во встречах с «Ламией» на выезде и АЕКом дома. Также были зафиксированы ничьи с «Атромитосом» в чемпионате страны и с «Панатинаикосом» в Кубке Греции.

«Панатинаикос» отправляется на выездной матч, перед которым в выходные сыграл вничью со счётом 2:2 с афинским АЕКом в первенстве. «Зелёные» пропустили первый гол на 24-й минуте, но через семь минут установили паритет.

Во втором тайме «клеверные» вышли вперёд на 66-й минуте, но на 96-й пропустили гол с пенальти.

Ничья с АЕКом означает, что «Панатинаикос» остался непобеждённым в пяти последних матчах во всех соревнованиях. За это время он выиграл у ПАСа (2:0) и «Панетоликоса» дома в греческой Суперлиге, а также разгромил «Волос» – 3:0.

«Олимпиакос» может внести несколько изменений в стартовый состав команды по сравнению с выходными, в котором появятся Андреас Нтои и Юссеф Эль-Араби.

«Панатинаикос» вряд ли внесёт много изменений в состав своей команды. Наверняка на воротах вновь сыграет легендарный Юрий Лодыгин. Он выходил на поле в трёх последних встречах подряд, пропустив четыре мяча.

Мы ожидаем, что игра будет ещё более напряжённой и обе команды смогут забить по мячу. Вряд ли удастся выявить победителя в 90 минут, и, вероятнее всего, потребуется дополнительное время или пенальти. Но «зелёные» стабильнее и смогут оформить выход в следующий раунд. Предлагаем ставку на проход «Панатинаикоса» за 2.10.

Ставка: проход «Панатинаикоса» за 2.10.