«Унионистас» — «Барселона». Нельзя увольнять Хави!

Снова пошли слухи о том, что тренер может быть отправлен в отставку. Повторять ошибки игры с «Барбастро» нельзя.

18 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех «Унионистаса» оценён экспертами в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Унионистас» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.45.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» (18.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 19 туров Ла Лиги. На 18 января запланированы две встречи 1/8 финала Кубка страны. В самой ранней из них «Унионистас де Саламанка» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

«Унионистас» располагается в середине турнирной таблицы третьего по значимости дивизиона Испании — на 13-й строчке. В 19 турах он одержал только шесть побед и семь раз сыграл вничью. За этот отрезок времени клуб забил всего 13 мячей, но и пропустил немного — 16.

В 1/8 финала команда из Саламанки пробралась с трудом и не без везения. На предыдущих стадиях она победила «Гернику» (2:0), хихонский «Спортинг» (2:0), много пропускающий «Вильярреал» (1:1, по пенальти 7:6), который располагается на 14-м месте в турнирной таблице Примеры.

Можно сказать, что «Унионистасу» очень повезло. Будь в соперниках более собранная и стабильная команда, вряд ли он пробрался бы так далеко. Впрочем, эмоции футболистов клуба из Саламанки стоили того. Их радости после сенсационной победы и выхода на «Барселону» не было предела.

На предстоящий матч «Унионистас» наверняка будет сверхмотивирован. С соперниками такого уровня ему ещё никогда не доводилось сталкиваться. Поддержка домашних трибун должна придать клубу уверенность в собственных силах и дополнительный импульс энергии.

«Барселона» проводит далеко не самый удачный сезон. Задумки Хави не срабатывают. Его подопечные располагаются лишь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего вторую строчку мадридского «Реала» составляет семь очков.

Недавно сине-гранатовые с разгромным счётом уступили в «эль класико» «сливочным» (1:4) в матче за Суперкубок Испании. Первый тайм прошёл на приблизительно равных скоростях, но во втором мадридцы полностью завладели инициативой. Они уверенно контролировали мяч, издевательски перепасовывались пятками и только чудом не забили больше.

Кроме того, на предыдущей стадии Кубка Испании сине-гранатовые с трудом победили клуб из четвёртого по значимости дивизиона Испании — «Барбастро» (3:2). Соперник выдал показательную концовку и чуть не совершил одну из главных сенсаций сезона. Его пример наверняка вдохновит «Унионистас».

Впрочем, думается, Хави проведёт тщательную работу над ошибками и постарается исправиться теперь уже за два провала — с «Барбастро» и «Реалом». К слову, после поражения в «эль класико» снова пошли слухи о том, что бывший легендарный футболист может быть отправлен в отставку.

Мотивации у каталонцев должно быть предостаточно. Им нужно во что бы то ни стало реабилитироваться за неудовлетворительные результаты и игру на последнем отрезке сезона. Думается, «Барселона» одержит победу в предстоящей встрече со счётом 1:0, 2:0 или 3:0. Ставки на данный исход принимаются с коэффициентом 2.18.

Слишком много голов от каталонцев не ждём. В 19 встречах в чемпионате Испании они забили только 36 мячей, что является худшим показателем среди команд из топ-5 лиг. Пропускать сине-гранатовым никак нельзя по нескольким причинам. Во-первых, может повториться история с «Барбастро». Во-вторых, это негативно скажется на имидже команды.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года

«Унионистас» редко пропускает, но и сам забивает совсем нечасто. В предстоящем матче он наверняка выложится на полную и постарается навязать борьбу «Барселоне». Однако у каталонцев в несколько раз выше качество состава и командной игры, чем у клуба из Саламанки. Думается, сине-гранатовые приложат все усилия и исправятся за разгром в «эль класико».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.18.