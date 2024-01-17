Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев. Жара надоела первой ракетке России

18 января 2024 года Эмиль Руусувуори и Даниил Медведев сыграют в матче второго круга Australian Open в Мельбурне. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.08. Успех финского теннисиста оценивается в 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев 18 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 31.5 гейма идёт за 1.82, а тотал меньше 31.5 гейма — за 1.99. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев (18.01.2024)

В Австралии стартовал первый мэйджор в 2024 году. В мужской сетке Australian Open 18 января свой матч проведёт Даниил Медведев. Соперником россиянина во втором круге турнира стал Эмиль Руусувуори.

Даниил в первом круге Открытого чемпионата Австралии победил Теренса Атмана. 22-летний француз резво начал матч и выиграл первый сет (7:5). Затем россиянин поймал ритм, завладел инициативой и победил в двух следующих сетах подряд. В четвёртом сете Атман из-за сильной боли не смог продолжить матч.

Даниил продемонстрировал довольно среднюю игру. Он записал в актив девять эйсов при двух двойных ошибках. Россиянин выполнил лишь 60% точных первых подач, поэтому старался действовать осторожно. Но такая манера предоставляла сопернику шансы цепляться за брейки, и Атман выиграл три гейма на подаче Медведева.

После этой победы Даниил вышел на третье место по проценту побед во встречах на турнирах «Большого шлема», которые проводятся на харде. Даниил победил в 79,7% матчей. Он уступает лишь двум легендам — Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу по этому показателю.

Весьма вероятно, на игре Медведева сказался новый график подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Перед текущим розыгрышем мейджора Даниил отказался от турниров и лишь за несколько дней прибыл в Мельбурн.

Третья ракетка мира объяснил своё желанием продлить период восстановления и снять психологическое напряжение, которое помешало ему реализовать свой потенциал в минувшем сезоне. Даниил рассказал, что после US Open в его игре наступил надлом.

Первая ракетка России получил необходимую практику. Теперь он должен быстро набрать форму и поймать ритм. Погодные условия в Мельбурне довольно сложные — установилась жаркая и сухая погода, но выносливость всегда была козырем Даниила.

Тем не менее во время матча с Атманом россиянин сильно устал. Об этом он рассказал в интервью. Кроме того, у Медведева возник небольшой конфликт с судьёй из-за качества воды. Она слишком нагрелась, а заменить бутылку на холодную не удалось. В целом к организаторам Australian Open уже накопилось много претензий у теннисистов.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с 24-летним Эмилем Руусувуори, который находится на 53-й строчке в рейтинге АТР.

Финн в первом круге обыграл Патрика Кипсона — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Он в первом сете не смог настроиться на матч и допустил много ошибок. Затем Эмилю удалось успокоиться и перехватить инициативу. Американцу пришлось сложно после сильных обводящих ударов Руусувуори.

Финн выполнил за матч 19 эйсов, но допустил при этом пять двойных ошибок. Первая подача у Руусувуори не заладилась (63%). Тем не менее он не отошёл от агрессивной манеры и спас четыре из пяти брейк-пойнтов.

Даниил отлично выступает на харде. Россиянин в первой встрече на Открытом чемпионате Австралии испытал трудности, но должен быстро адаптироваться и поймать ритм. В технике он превосходит Руусувуори, но финн в хорошей форме. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 31.5 гейма за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев 18 января 2024 года

Медведев на харде действует уверенно. Его стиль словно создан для этого покрытия. Россиянин умеет менять темп игры, отлично выполняет подачу и обладает мощным обводящим ударом. Его соперник — талантливый теннисист, но Руусувуори нестабилен и допускает много ошибок. Тем не менее он сумеет навязать борьбу третьей ракетке мира, который только набирает оптимальные кондиции.

Ставка: победа Медведева и тотал больше 31.5 гейма за 2.07.