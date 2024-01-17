«Флорида» — «Детройт». Бобровского ждёт непростое испытание

Россиянину предстоит встретиться с самой результативной командой Восточной конференции. Впрочем, а когда было легко?

18 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Флорида» — «Детройт». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.82. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Детройт» 18 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Детройт» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» (18.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 января 2024, четверг. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

18 января состоятся три встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз местная «Флорида Пантерз» примет «Детройт Ред Уингз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В последних 11 встречах «Флорида» уступила только «Нью-Джерси» (1:4) и «Анахайму» (4:5 ОТ). Также она обыграла в овертайме «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ). Во всех остальных матчах, в частности с «Рейнджерс» (4:3) и «Колорадо» (8:4), «пантеры» одержали победы в основное время.

Стоит отметить, что поражения не совсем закономерны. Во встрече с «Нью-Джерси» подопечные Пола Мориса чаще владели инициативой и нанесли на порядок больше бросков. А в игре с «Анахаймом» уступили, в большей степени из-за отсутствия Сергея Бобровского. Тренер дал голкиперу выходной после неудачного выступления с «Дэвилз».

Бобровский пребывает в отменном тонусе. Он совершил немало запоминающихся сейвов. 35-летний голкипер принял участие в 32 матчах, в которых пропустил только 77 шайб. А ещё он записал на свой счёт две результативные передачи. После игры с «Нью-Джерси» россиянин заявил, что для команды это хорошая возможность перезагрузиться и вернуться на победную волну.

Помимо Бобровского, регулярно делает результат Сэм Райнхарт. Он располагается на втором месте в списке лучших снайперов лиги. В 43 встречах канадец набрал 55 (32+23) очков. Отметившись заброшенной шайбой в матче с «Анахаймом», он повторил клубный рекорд Павла Буре. Голевая серия форварда насчитывает семь игр кряду. Если он забьёт «Детройту», то повторит уникальный рекорд 100-летней давности.

«Ред Уингз» тоже набрали отличный ход. В последних восьми матчах в регулярном чемпионате НХЛ они уступили только «Бостону» (3:5) и «Эдмонтону» (2:3 ОТ). В серии послематчевых буллитов подопечные Дерека Лалонда победили «Нэшвилл» (5:4 ОТ), а в серии послематчевых буллитов — «Лос-Анджелес» (4:3 Б).

В основное время «Детройт» обыграл «Сан-Хосе» (5:3), «Анахайм» (3:2), «Лос-Анджелес» (5:3) и «Торонто» (4:2). Всё бы ничего, но бо́льшую часть очков он набрал во встречах с аутсайдерами и пребывающими на спаде командами. Если заглянуть чуть раньше, то там обнаружатся только две победы в 11 матчах.

Относительно минувшего сезона «Детройт» заметно прибавил, но ему по-прежнему не хватает стабильности и надёжности в обороне. Подопечные Лалонда располагаются в середине турнирной таблицы Восточной конференции. Отставание от «Флориды» составляет восемь очков.

В 43 встречах «красные крылья» пропустили 144 шайбы. Не в последнюю очередь плохая статистика связана с травмой Вилле Хуссо. Вратарь пошёл на поправку и уже вернулся к тренировкам, но Лалонд не спешит выпускать его на лёд. В то же время у «Детройта» полный порядок с результативностью. В 43 матчах он забил 155 голов — больше всех в Восточной конференции.

Для Бобровского грядущая встреча обещает стать непростым испытанием. Впрочем, в победу его команды в основное время верится больше, чем в любой другой исход. Поставить на то, что «Флорида» выиграет по итогам 60 минут, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Все семь последних очных встреч закончились именно так. И это при том, что четыре из них проходили в Детройте. В 20 матчах дома «пантеры» потерпели только семь поражений. «Ред Уингз», в свою очередь, в 21 встрече на выезде потерпели девять поражений в основное время и один раз уступили в овертайме.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Детройт» 18 января 2024 года

Обе команды смотрятся собранно на последнем отрезке сезона, но фаворит, на наш взгляд, очевиден. У «Флориды» лучше расположение в турнирной таблице и рисунок игры. «Пантерз» демонстрируют шикарный результативный хоккей и идут в лидерах. «Детройт» много забивает, но часто проигрывает из-за нехватки крепости в обороне. «Ред Уингз» нестабильны и уязвимы на выезде.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.