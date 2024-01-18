«Тампа-Бэй» — «Миннесота». Кучеров подчеркнёт своё превосходство над Капризовым

19 января состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» можно за 1.77, шансы «Уайлд» оценили коэффициентом 3.60. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 19 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Миннесота» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.27. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.48. Если «Уайлд» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.67.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» (19.01.2024)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 19 января «Тампа-Бэй» сыграет с «Миннесотой» на «Амали-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Лайтнинг» дома обыграли «Анахайм» (5:1). Матч складывался по сценарию «молний», которые владели инициативой, но открыли счёт только во втором периоде. Трижды «Тампа-Бэй» реализовала большинство, наказав соперника за регулярные нарушения правил. Довести дело до победы не составило большого труда.

Отлично провели встречу россияне. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков. Никита Кучеров отдал три результативные передачи. Россиянин лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. У него в активе 28 голов и 44 ассиста.

Похвалу от главного тренера заслужила спецбригада большинства «Тампа-Бэй». В этом розыгрыше НХЛ «молнии» занимают первое место по реализации численного преимущества (29,5%). Весьма вероятно, что у «Миннесоты» будут проблемы, поскольку она находится среди худших по игре в меньшинстве (72,8%).

«Лайтнинг» хорошо провели пять последних встреч. Они обыграли «Миннесоту» (4:1), «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ), «Нью-Джерси» (4:3 ОТ) и «Анахайм» (5:1), а уступили «Бостону» (3:7). У «Тампа-Бэй» в активе 49 очков, набранных в 44 матчах. Клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» в текущем сезоне плохо играют в обороне. Команда пропускает в среднем за матч 3,39 шайбы и находится по этому показателю среди худших в лиге. В защите подопечные Джона Купера часто играют авантюрно, оставляя голкиперов наедине с атакой соперника.

Чуть больше порядка в защитных построениях у «Миннесоты». «Уайлд» пропускают по 3,3 шайбы в среднем за матч. Тем не менее в минувшей встрече с «Айлендерс» они отыграли в обороне практически идеально. «Миннесота» дома победила «островитян» 5:0.

Отлично отыграл ветеран команды Марк-Андре Флёри, отразивший 21 бросок и записавший в актив очередной в карьере «сухой» матч. Кирилл Капризов традиционно был активен, прессинговал и сделал результативную передачу. Россиянин является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.

Тем не менее «Миннесота» плохо провела последние пять матчей. Победа в игре с «Айлендерс» (5:0) стала единственной на этом отрезке. Уступил клуб «Далласу» (0:4 и 2:7), «Филадельфии» (3:4 ОТ) и «Аризоне» (0:6). «Уайлд» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 43 матчах 41 очко. На выезде команда проиграла 13 из 20 встреч.

«Молнии» хорошо выступают дома в этом сезоне. Они выиграли 14 из 22 встреч, забросив при этом 79 шайб. Спецбригада большинства «Лайтинг» работает без сбоев. Учитывая системные ошибки подопечных Купера в защите, поставим на то, что «Тампа-Бэй» победит и обе забьют, за 1.95.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 19 января 2024 года

«Тампа-Бэй» и «Миннесота» слабо играют в защите. Для «Уайлд» важно прибавить в общекомандном взаимодействии, иначе они рискуют остаться без плей-офф. «Молнии» великолепно играют на домашней арене и, весьма вероятно, победят, ведь у них в составе Никита Кучеров. Тем не менее в защите без ошибок подопечные Купера вряд ли сыграют.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и обе забьют за 1.95.