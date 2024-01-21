СКА — «Динамо» Мн. Ротенберг уже в плей-офф, но этого мало

22 января состоится матч СКА — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы минчан оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Динамо» Минск 22 января 2024 года

Аналитики считают, что матч СКА – «Динамо» Минск получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск (22.01.2024)

Каждый игровой день регулярного сезона КХЛ полон сюрпризов. 22 января в одном из матчей СКА будет принимать минское «Динамо» на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Армейцы с Невы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» всего на два очка. Ровно столько же петербуржцам не хватает до второй строчки. Клуб из Санкт-Петербурга уже гарантировал себе участие в Кубке Гагарина.

Подопечные Романа Ротенберга выиграли четыре из пяти последних встреч. Они победили «Витязь» (4:0), «Спартак» (5:2), «Амур» (6:2) и «Куньлунь» (3:1). Уступил СКА на этом отрезке только в матче с «Северсталью» (2:3). Петербуржцы стараются максимально надёжно и слаженно действовать в обороне. В 11 встречах они только один раз пропустили больше двух шайб.

Одним из лидеров нападения СКА стал бывший хоккеист «Авангарда» Сергей Толчинский. В 53 встречах за петербуржцев он забросил 13 шайб и сделал 28 результативных передач. Несмотря на то что армейцы с Невы уже решили основную задачу, Ротенберг рассказал, что ещё есть над чем поработать и какие качества улучшить перед плей-офф.

Минское «Динамо» пока не гарантировало себе участие в Кубке Гагарина, но придерживается плана. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. Она опережает «Витязь», располагающийся на строчку ниже, на 10 очков. Отрыв хороший, но впереди ещё много времени.

«Зубры» выиграли только два из пяти последних матчей. Они обыграли «Трактор» (3:1) и «Куньлунь» (5:1). Потерпели поражения минчане во встречах с «Торпедо» (0:3), «драконами» (2:5) и московским «Динамо» (1:4). Дмитрий Квартальнов недоволен такими результатами и требует большей самоотдачи.

Матч со СКА может помочь минчанам почувствовать прилив сил, ведь они неоднократно доставляли проблемы петербуржцам. В последних пяти очных встречах «зубры» одержали две победы. Все пять игр завершились тоталом больше 4.5 шайбы и тем, что обе команды забрасывали больше 1.5 шайбы.

Петербуржцы решили одну задачу, но ещё могут подняться и закрепиться на первом месте. Считаем, что дома они выиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.15.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Динамо» Минск 22 января 2024 года

Не будем исключать, что минчане смогут создать проблемы СКА, который уже оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. На кураже петербуржцы могут недооценить соперника, который не кажется им серьёзной угрозой, а зря. Напомним, «зубры» выиграли две из пяти последних очных встреч у армейцев с Невы, а также в каждой забивали минимум два гола. Однако в победе СКА мы не сомневаемся, хоть она и будет непростой.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.15.