«Арис» — «Анортосис». Кокорин сфокусирован на чемпионстве

Россиянин и Шпилевский всецело сосредоточены на первенстве, ведь они могут возглавить таблицу.

22 января состоится матч 20-го тура чемпионата Кипра «Арис» — «Анортосис». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ариса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Анортосиса» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Кипра «Арис» — «Анортосис» 22 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Арис» — «Анортосис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Кипра «Арис» — «Анортосис» (22.01.2024)

Позади матчи группового этапа еврокубковых турниров. Всё внимание обращено на внутренние арены. 22 января состоится матч, который закроет программу 20-го тура чемпионата Кипра. В городе Лимасол померяются силами местный «Арис» и «Анортосис». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

До недавнего времени «Арис» отчаянно боролся за выход в плей-офф еврокубковых турниров. Местами он смотрелся очень неплохо, но стараний оказалось недостаточно. В шести турах группового этапа Лиги Европы клуб победил только «Рейнджерс» (2:1) и сыграл с ним же вничью — 1:1. В результате он занял последнее место в таблице и остался без евровесны.

Теперь самое время сосредоточиться на внутренней арене, где дела у команды из Лимасола пока что идут так себе. Подопечные Алексея Шпилевского располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего АПОЭЛа составляет четыре очка.

Впрочем, в ближайшее время результаты наверняка будут становиться лучше. В последних четырёх турах в чемпионате Кипра «лёгкая бригада» уступила только набравшему хороший ход «Пафосу» (0:1), на выезде. Причём проиграла она весьма обидно, пропустив на 90+7-й минуте.

Победил «Арис» сначала «АЕЗ Закакиу» (1:0), а затем «Омонию» (2:0) и «Аполлон» (1:0). Наиболее интересна игра с «Омонией». Одним из её главных героев стал признанный по итогам минувшего сезона лучшим игроком чемпионата Кипра Александр Кокорин. Он забил мяч.

Начало текущего сезона выдалось для реабилитировавшего карьеру на Кипре Александра неудачным. Ему потребовалось некоторое время на то, чтобы восстановиться после проблем с пахом и вернуть былые кондиции. В последнее время он регулярно выходит в стартовом составе и постепенно прибавляет.

Интересно, что недавно бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что деньги испортили карьеру Кокорину. Во многом чешский специалист прав, но, так или иначе, теперь это уже не имеет особого значения. В конце концов, Александр обрёл себя и стал одним из лидеров «Ариса».

В предстоящем матче команду из Лимасола ждёт непростое испытание. В соперниках старейший, а также один из самых титулованных клубов Кипра — «Анортосис». В конце минувшего сезона «великая леди» набрала отличный ход, и в текущем розыгрыше продолжила развивать успех.

«Анортосис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра. Отставание от лидирующего АПОЭЛа составляет два очка. В 19 турах в первенстве подопечные Давида Гальего потерпели только три поражения и четыре раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили только 13 мячей, а забили 30.

Интересно, что «Анортосис» лучше всех в чемпионате Кипра выступает на выезде. В девяти встречах в гостях он потерпел всего два поражения. Во всех остальных играх одержал победы. За этот период времени «великая леди» забила 15 мячей, а пропустила всего лишь четыре.

Сдаётся, предстоящий матч получится очень напряжённым и прагматичным. Предлагаем сделать ставку на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Три из пяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили на домашнем стадионе «Анортосиса», и в обоих случаях выиграл «Арис».

В качестве хозяев в девяти матчах в чемпионате Кипра подопечные Шпилевского потерпели только одно поражение и один раз сыграли вничью. В этих девяти играх «лёгкая бригада» пропустила только четыре мяча, а забила 13.

Прогноз и ставка на матч 20-го тура чемпионата Кипра «Арис» — «Анортосис» 22 января 2024 года

Выявить фаворита в предстоящей игре, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды претендуют на медали и имеют примерно одинаковые шансы на победу. Зато хорошим вариантом для ставки видится «низ» по голам. Статистика, турнирная значимость матча, а также история очных встреч всецело на стороне данного исхода.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.