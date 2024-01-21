«Брайтон» — «Вулверхэмптон». Де Дзерби стоит до последнего

Ещё есть шансы на еврокубки.

22 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «чаек» можно с коэффициентом 1.64. Шансы «волков» оцениваются в 5.00. На ничью дают коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон» 22 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Брайтон» — «Вулверхэмптон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон» (22.01.2024)

Игра 21-го тура АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон» начнётся 22 января на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Чайки» в минувшем матче в АПЛ сыграли вничью с «Вест Хэмом» (0:0). Они владели преимуществом, хорошо контролировали мяч и нанесли 22 удара. Но соперник надёжно оборонялся и отразил все попытки «Брайтона» забить. Талантливый нападающий Эван Фергюсон появился на поле во втором тайме, но повлиять на результат не сумел.

Роберто Де Дзерби высоко оценивает потенциал 19-летнего форварда сборной Ирландии, который в текущем сезоне АПЛ забил шесть мячей. Особенно запомнился его хет-трик во встрече с «Ньюкаслом». Полностью раскрыться Фергюсону мешают травмы, но нападающий находится в сфере трансферных интересов «Манчестер Сити» и «Челси».

«Брайтон» забил 38 мячей в АПЛ, но проблемы в защите мешают включиться в борьбу за место в еврокубках. Де Дзерби — признанный мастер атакующих тактических схем, которые ставили в тупик Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Возможно, что укрепит состав команды левый защитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Валентин Барко.

«Чайки» неплохо проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 20 матчах. Клуб выиграл восемь встреч и семь завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Брайтон» провёл 10 игр, в которых одержал пять побед.

В последних пяти встречах в АПЛ подопечные Роберто Де Дзерби выступили нестабильно. Они победили «Тоттенхэм» (4:2), завершили вничью матчи с «Бёрнли» (1:1), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вест Хэмом» (0:0), а уступили «Арсеналу» (0:2).

«Вулверхэмптон» в минувшем туре АПЛ дома разгромил «Эвертон» (3:0). С первых минут «волки» захватили инициативу и планомерно расшатывали оборону соперника. Главным героем матча стал Матеус Кунья. Лидер атак забил гол и записал в актив результативный пас.

Подопечные Гари О'Нила хорошо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Англии. Клуб победил «Челси» (2:1), «Брентфорд» (4:1) и «Эвертон» (3:0), а завершил вничью игру с «Ноттингем Форест» (1:1). Уступил он в матче с «Вест Хэмом» (0:3).

«Вулверхэмптон» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 20 встречах. «Волки» на выезде провели 10 матчей и одержали три победы.

Подопечные Роберто Де Дзерби играют уверенно. Они в текущем сезоне АПЛ дома проиграли только один матч и забили 22 мяча. Но «Вулверхэмптон» приближается к оптимальной форме, поэтому доставит слабой обороне «чаек» много проблем и может забить. Рассмотрим ставку на то, что «Брайтон» не проиграет и обе забьют, за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон» 22 января 2024 года

«Брайтон» дома играет отлично и много забивает. «Вулверхэмптон» настроил позиционное нападение и за минувшие три встречи в АПЛ записал в актив девять голов. Команды действуют в атакующем стиле и в последнем очном матче выдали шикарный спектакль — «чайки» выиграли на выезде со счётом 4:1.

Ставка: «Брайтон» не проиграет и обе забьют за 1.99.