«Лестер» — «Ипсвич». Мареска идёт на повышение

22 января состоится матч 28-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Ипсвич». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «трактористов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Ипсвич» 22 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Лестер» — «Ипсвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Ипсвич» (22.01.2024)

Не только в АПЛ, но и в Чемпионшипе хватает интриг и интересных матчей. На 22 января запланирована встреча, которая завершит программу 28-го тура второго по значимости дивизиона Англии. На стадионе «Кинг Пауэр» местный «Лестер» примет «Ипсвич». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прошлом сезоне «Лестер» выступал в АПЛ. Ему не хватило ресурсов и качества для того, чтобы сохранить прописку в первенстве. Однако летом руководство «лис» обновило состав и пригласило на должность главного тренера бывшего помощника Хосепа Гвардиолы — Энцо Марсеку.

Перемены весьма благоприятно повлияли на «Лестер». В 27 встречах в Чемпионшипе он потерпел только четыре поражения и два раза сыграл вничью. Команда расположилась на первой строчке в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Англии. Отрыв от идущего на третьем месте «Ипсвича» внушительный — семь очков.

В этих 27 матчах «лисы» пропустили только 21 мяч, а забили 55. К предстоящей встрече они подходят в отличном тонусе. В последних 10 турах в Чемпионшипе подопечные Марески уступили только «Ковентри» (1:3), а также сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1) и как раз с «Ипсвичем» (1:1).

Немаловажно, что во всех трёх случаях «Лестер» выступал на выезде. Кроме того, в игре с «Ковентри» он проиграл из-за удаления. Красную карточку получил Иссааку Фатаву, в компенсированное к первому тайму время, при счёте 1:0. Соперник воспользовался численным преимуществом и забил три гола в концовке.

Во встрече с «Ипсвичем» подопечные Марески также весьма досадно потеряли очки. Они не реализовали множество выходов один на один, а также пропустили в самой концовке — на 90+3-й минуте. Помогла Сэми Морси сравнять счёт серия удачных рикошетов от защитников «Лестера».

«Ипсвич» оставляет после себя исключительно приятное впечатление. Он демонстрирует очень красивый, быстрый, техничный комбинационный футбол. Вот только клубу регулярно не хватает спокойствия и качества в финальной фазе атак. Также его регулярно подводит реализация, особенно на последнем отрезке сезона.

В последних шести турах в Чемпионшипе «трактористы» победили только «Сандерленд» (2:1), причём на домашнем стадионе. Помимо «Лестера», вничью они сыграли с «Норвичем» (2:2), «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0) и «Сток Сити» (0:0). Уступили подопечные Кирана Маккенны «Лидсу» (0:4).

Бо́льшую часть очков «Ипсвич» потерял на выезде. Только в 7 из 13 матчей в Чемпионшипе в гостях он одержал победы, а также четыре раза сыграл вничью. За этот период времени подопечные Маккенны забили только 15 мячей, но и сами пропустили немного — 13.

У «Лестера» тоже немного хромает гостевой фактор. Зато дома он выступает лучше всех в Чемпионшипе. В 13 матчах во втором по значимости дивизионе страны «лисы» потерпели только два поражения. Во всех остальных случаях одержали победы. За этот отрезок времени они забили 27 голов, а пропустили только семь.

Поставить на то, что «Лестер» обыграет «Ипсвич», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Игра обещает получиться не менее интересной и интенсивной, чем в последней очной встрече. «Трактористы» — очень интересная техничная команда, но в победу подопечных Марески всё же верится больше.

У «лис» выше класс футболистов, лучше обстоят дела с завершением, а также с результатами. С большой долей вероятности по итогам сезона они выиграют Чемпионшип и вернутся в АПЛ. К этому имеются все предпосылки.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Ипсвич» 22 января 2024 года

«Лестер» стремительно прогрессирует и зачастую одерживает результативные победы, особенно на домашнем стадионе. Если на выезде он чуть не обыграл «Ипсвич», то на «Кинг Пауэр» тем более должен побеждать. «Ипсвич» на последнем отрезке сезона стал часто терять очки. Скорее всего, это временное явление, но для «лис» это в любом случае хорошая возможность добыть важную победу и упрочить положение в турнирной таблице.

Ставка: победа «Лестера» за коэффициент 1.87.