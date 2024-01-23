«Зенит» — «Чонбук Хёндэ Моторс». Семак подготавливает новых бразильцев

Получается неплохо. Некоторые новички уже дебютировали и даже запомнились.

24 января состоится товарищеский матч «Зенит» — «Чонбук Хёндэ Моторс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение петербуржцам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.53. Шансы «зелёных» оцениваются в 6.10. На ничью дают коэффициент 4.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зенит» — «Чонбук Хёндэ Моторс» 24 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Зенит» — «Чонбук» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Чонбук Хёндэ Моторс» (24.01.2024)

Пока в европейских чемпионатах кипят страсти, клубы РПЛ готовятся к решающей части сезона на тренировочных сборах. Товарищеская игра «Зенит» — «Чонбук Хёндэ Моторс» начнётся 24 января в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

«Зенит» решил провести часть подготовки в ОАЭ. В распоряжение тренерского штаба команды идеальные поля и хорошая погода. Это позволяет футболистам быстро набрать физические кондиции и получить практику.

Петербуржцы запланировали проведение нескольких товарищеских матчей, в которых Сергей Семак будет определять оптимальный состав. В минувшей контрольной встрече сине-бело-голубые победили «Динамо» из Самарканда (5:1). Во встрече приняли участие новички клуба.

Подопечные Сергея Семака владели инициативой, хорошо контролировали мяч и создали много опасных моментов. Отметим появление в стартовом составе нападающего Артура, который недавно перешёл в «Зенит». Бразилец выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя ассистами.

Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью рассказал, что Артур постоянно должен играть в стартовом составе. Вряд ли Матео Кассьерра, который является лучшим бомбардиром этого сезона в РПЛ, согласится уступить место в основе. Конкуренция — это всегда хорошо!

Не обошлось в клубе из Санкт-Петербурга без скандала. Недавно Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА и станет партнёром Игоря Акинфеева в следующем сезоне. Руководство «Зенита» осталось недовольно решением игрока, и вторую часть текущего сезона левый защитник проведёт в «Зените-2».

Отсутствие Кругового создаёт проблемы с формированием стартового состава. В клубе из Санкт-Петербурга преобладают иностранные игроки, поэтому для соответствия регламенту РПЛ по лимиту Семаку предстоит поломать голову. Тренер уже рассказал, что рассматривает возможность перехода на другую тактическую схему.

Вполне вероятно, что «Зенит» будет активен на трансферном рынке и сделает акцент на россиянах. Пока в клуб из Санкт-Петербурга, кроме бразильца Артура, прибыл его соотечественник Педро. Он также участвовал в матче с самаркандским «Динамо» и забил гол.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ. Дистанция до «Краснодара» составляет два очка, поэтому борьба за титул будет напряжённой. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в пяти последних сезонах.

Клуб из Южной Кореи также начал подготовку. «Чонбук Хёндэ Моторс» хорошо провёл минувший сезон в первенстве страны. Клуб занял четвёртое место, набрав 57 очков после 38 матчей. С лета 2023 года команду возглавляет хорошо знакомый российским болельщикам Дан Петреску.

Румынский специалист работал в «Кубани» и московском «Динамо». Он предпочитает надёжный оборонительный футбол. Отметим, что в минувшем товарищеском матче подопечные Петреску сыграли вничью с «Пари НН» (1:1).

Сергей Семак получил серьёзное усиление в линию атаки, поэтому переносит акцент на позиционное нападение. Артур, Педро и Кассьерра предельно мотивированны, поскольку им необходимо заслужить место в составе. Поверим в силу клуба и настрой лидеров сине-бело-голубых. Рассмотрим ставку на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.32.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Зенит» — «Чонбук Хёндэ Моторс» 24 января 2024 года

«Зенит» и «Чонбук Хёндэ Моторс» готовятся к новому сезону. Тем не менее петербуржцы уже в первой игре продемонстрировали хороший настрой и уверенные действия в атаке. Подопечным Петреску было сложно в матче с «Пари НН», поскольку они только набирают физические кондиции. Сине-бело-голубые сумеют использовать преимущество в классе, сыграть активно в нападении и победить.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.32.