«Бавария» — «Унион». Проблема не в Гарри Кейне

«Байер» ушёл в отрыв, но не англичанин в этом виноват. Проигрывает не игрок, а команда, и исправляться надо тоже сообща.

24 января состоится матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.19. Успех берлинцев оценён в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 24 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.97. Если не забьют — коэффициент 1.83. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион» (24.01.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Германии, а также игры 18-го тура Бундеслиги. Однако 24 января состоится перенесённая из-за сильного снегопада встреча, в которой на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» примет берлинский «Унион». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате Германии «Бавария» победила только «Штутгарт» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Хоффенхайм» (3:0). Уступила она сначала франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5), а затем располагающемуся на 12-й строчке в турнирной таблице «Вердеру» (0:1).

В результате отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» увеличилось до семи очков. У них есть ещё игра в запасе, но оптимизма это не прибавляет. «Красные» рискуют остаться в этом сезоне без трофеев. Как мы помним, они уже лишились шансов выиграть два Кубка и Суперкубок страны.

Похоже, Гарри Кейн всё-таки захватил с собой неудачу при переходе из лондонского «Тоттенхэма» в состав «Баварии». Впрочем, спускать всех собак на него, пожалуй, не стоит. В 17 турах в Бундеслиге англичанин отдал пять результативных передач и забил 22 мяча. Он повторил рекорд Роберта Левандовского по голам в первой половине сезона немецкого первенства.

В матчах с франкфуртским «Айнтрахтом» и «Вердером» выступил плохо не только Кейн, а вся команда. Интересно, что после поражения во встрече с бременцами Томас Тухель не стал защищать своих подопечных. Он отметил, что «красные» были непоследовательны и заслужили поражение. Тренер подчеркнул, что с игроков нужно спрашивать.

Однако к 50-летнему специалисту также имеется несколько вопросов. В матчах с «Айнтрахтом» и «Вердером» у мюнхенцев всплыли проблемы с реализацией, которые уже не первый год временными отрезками докучают клубу. То, что Тухелю с таким качеством и глубиной состава не удалось их решить, о чём-то да говорит.

В предстоящем матче у «Баварии» снова могут возникнуть большие трудности. «Унион» полностью провалил начало сезона. Он крайне неудачно выступил на международной арене, вылетел из Кубка Германии и долгое время располагался в зоне вылета. Команда пребывала в жуткой чёрной полосе.

Многие уже перестали верить в то, что берлинцам удастся спастись от вылета во второй по значимости дивизион страны. Однако руководство клуба сделало несколько очень грамотных ходов. Оно избавилось от Леонардо Бонуччи и ещё от нескольких игроков, а также произвело смену главного тренера. Должность занял Ненад Бьелица.

Перемены моментально взбодрили «железных». В последних шести матчах во всех официальных турнирах они уступили только мадридскому «Реалу» (2:3) и раздухарившемуся «Бохуму» (0:3). Также «Унион» сыграл вничью с «Брагой» (1:1) и «Фрайбургом» (0:0). Победил он мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:1) и «Кёльн» (2:0).

Таким образом, берлинцы поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кёльна» составляет три очка, но у подопечных Бьелицы при этом есть ещё несколько игр в запасе. Сдаётся, они доставят мюнхенцам немало проблем.

Предлагаем сделать ставку на то, что сыграет «обе забьют» за коэффициент 2.10. Мюнхенцы наверняка выступят с особым рвением и постараются исправиться за поражение во встрече с «Вердером». В 17 турах в Бундеслиге они забили 52 мяча. В том, что сумеют забить хотя бы один гол в грядущем матче, не возникает сомнений.

В то же время мюнхенцы стали допускать много брака в обороне. Если бы бременцы забили на 29-й минуте без нарушения правил и Мануэль Нойер не совершил несколько потрясных сейвов, «Вердеру» подопечные Томаса Тухеля могли бы проиграть с разгромным счётом.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 24 января 2024 года

На последнем отрезке сезона мюнхенская «машина» забуксовала. Она стала многое позволять у своих ворот, плюс снизилась результативность. В грядущем матче мюнхенцам кровь из носу нужна победа, но встреча не обещает получиться лёгкой. Смена тренера и чистка состава очень положительно повлияли на «Унион». Он набрал важные очки и заметно прибавил в плане результативности. «Железным» даже удалось забить два гола мадридскому «Реалу». Полагаем, как минимум один гол они сумеют соорудить и в этот раз.

Ставка: обе забьют за 2.10.