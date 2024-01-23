«Фулхэм» — «Ливерпуль». Юрген Клопп — гений!

Подопечные немецкого специалиста не проигрывают в АПЛ 14 туров кряду. Отсутствие Салаха им не мешает.

24 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.81. Успех лондонцев оценён в 4.40. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» 24 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль» (24.01.2024)

Позади матчи 21-го тура АПЛ, а также первые полуфинальные встречи Кубка лиги Англии. 24 января состоятся одна ответная игра, в которой на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне померяются силами местный «Фулхэм» и «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Фулхэм» потерпел поражение со счётом 1:2. Итог не закономерен лишь в том плане, что мерсисайдцы могли забить больше. Если бы не Бернд Лено, а также некоторые проблемы с реализацией у соперника, «дачники» проиграли бы с разгромным или даже крупным счётом.

Один из лидеров лондонского клуба Виллиан на послематчевой пресс-конференции заявил, что для «Фулхэма» в Кубке лиги ещё ничего не закончено. Интересно, что 35-летний полузащитник стал самым возрастным футболистом после экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо, забившим в 1/2 финала турнира.

В словах Виллиана есть ряд поводов усомниться. Текущий сезон складывается для подопечных Марку Силвы менее здорово, чем минувший. Они занимают лишь 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего в зоне вылета «Лутона» составляет восемь очков. Прилично, но во-первых, у «шляпников» есть игра в запасе, а во-вторых, «дачники» пребывают на спаде.

В последних пяти турах в чемпионате Англии лондонцы победили только «Арсенал» (2:1), у которого был неудачный отрезок сезона. Уступили они «Ньюкаслу» (0:3), занимающему предпоследнюю строчку в турнирной таблице «Бёрнли» (0:2), «Борнмуту» (0:3) и «Челси» (0:1).

«Ливерпуль», в свою очередь, продолжает обыгрывать всех без разбору и преуспевать во всех турнирах. Он возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет пять очков, но подопечные Юргена Клоппа провели на одну встречу больше.

Беспроигрышная серия мерсисайдцев в первенстве насчитывает уже 14 матчей. Ничьих при этом всего пять. Многие опасались, что на «красных» негативно отразится отъезд Мохамеда Салаха и Ватару Эндо на Кубок Африки и Кубок Азии соответственно. Поводы для переживаний были.

В 27 матчах во всех официальных турнирах в составе «Ливерпуля» Салах забил 22 мяча и отдал девять результативных передач. Как ни странно, отъезд лучшего бомбардира команды как будто остался незамеченным. Без него «красные» победили «Фулхэм», уверенно обыграли «Арсенал» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии, а также разгромили «Борнмут» (4:0) в АПЛ.

После победы во встрече с «вишнями» Клопп высоко отозвался о трансферной политике «Ливерпуля». Не оправдавших себя приобретений действительно очень мало. Глубина состава, а также сыгранность и техника футболистов «красных» недосягаемы для большинства команд.

Ну и, конечно же, стоит отдать должное самому Клоппу, отладившему все механизмы до совершенства. Немецкий специалист в недавнем интервью скромно отметил, что не является гением. Вот только с мерсисайдцами никто не хочет играть. Они демонстрируют красивый результативный футбол и зачастую не оставляют шансов соперникам.

Поставить на то, что «Ливерпуль» одержит победу в грядущем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. 8 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Несмотря на старания Бернда Лено, в 21 встрече в АПЛ лондонцы пропустили 36 мячей. Мерсисайдцы за этот же период времени забили 47 голов. Как показывает практика, даже без Салаха подопечные Клоппа забивают регулярно и много.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль» 24 января 2024 года

«Фулхэм» пребывает на спаде. Он часто проигрывает и много пропускает. Несмотря на то что матч состоится в Лондоне, «Ливерпуль» видится явным фаворитом предстоящей встречи. Иногда мерсисайдцам докучают проблемы с завершением, но это не мешает им одерживать одну победу за другой.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 1.5 мяча за 2.06.