«Куньлунь» — «Динамо» М. У Кудашова после дерби руки чешутся

25 января состоится матч «Куньлунь» – «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55. Шансы «драконов» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Куньлунь» — «Динамо» Москва 25 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Куньлунь» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Москва» (25.01.2024)

Плавно регулярный сезон КХЛ близится к своему завершению, но у команд ещё полно времени для решения своих задач. Некоторым клубам повезло, и они уже вышли в плей-офф. 25 января «Куньлунь» будет играть с московским «Динамо» на «Арене-Мытищи». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Драконы» очень уверенно начали сезон, радуя красивыми и порой неожиданными победами. Однако их хватило ненадолго. После 55 матчей пекинцы расположились на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков. Команда отстаёт от зоны плей-офф на 13 очков. Пока непонятно, за счёт чего клуб может сократить эту дистанцию.

«Куньлунь» одержал победы в 17 из 55 встреч, забросил 122 шайбы, а пропустил 187. Больше него пропускает на Западе только кризисный «Сочи». Подопечные Виктора Игнатьева выиграли всего лишь 2 из 10 последних матчей. Они обыграли «Салават Юлаев» (2:1) и минское «Динамо» (5:2). Причём в случае с «зубрами» пекинцы уступали со счётом 0:2, но совершили камбэк.

Теэму Пулккинен не оправдывает надежд. Пополнивший состав «драконов» финн в этом сезоне забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач. В матче с минчанами Виктор Игнатьев не выпустил его на лёд, предоставив шанс свежим хоккеистам. Зато в последней игре со СКА (1:3) Теэму отдал результативную передачу.

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка. Команда досрочно вышла в плей-офф, но отстаёт от лидирующего «Локомотива» на два очка. В текущем сезоне бело-голубые одержали победы в 35 из 54 встреч. Они забросили 169 шайб, а пропустили 128.

Ещё совсем недавно подопечные Алексея Кудашова могли похвастаться пятиматчевой победной серией. Во время неё они обыграли «Куньлунь» (7:1), «Спартак» (3:2 ОТ), «Сочи» (5:1), ЦСКА (4:2) и «Торпедо» (6:1). Затем «Динамо» уступило «Нефтехимику» (1:2), что стало полной неожиданностью. Исправились бело-голубые, победив минчан со счётом 4:1.

В минувшем московском дерби подопечные Кудашова разгромно проиграли «Спартаку» — 3:6. Главный тренер уже в первом периоде принял решение поменять вратаря, и вместо Максима Моторыгина, пропустившего три шайбы за 10 минут, на льду появился голкипер Илья Коновалов. Правда, на его долю пришлись тоже три гола, но за 50 минут.

«Динамо» было настолько плохим, что пропустило две шайбы, играя в большинстве. Смогут ли они собраться к игре с «Куньлунем», которого не так давно крупно победили со счётом 7:1? Думается, бело-голубые выместят всю злобу за поражение в московском дерби на китайском клубе. Им это по силам. Предлагаем ставку на победу «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Куньлунь» — «Динамо» Москва 25 января 2024 года

«Драконы» в ужасной форме, они выигрывают очень редко и много пропускают. Качества в атаке «Куньлуню» не хватает, и даже Теэму Пулккинен не спасает. В защите проходной двор, и недавно бело-голубые этим уже воспользовались, когда крупно выиграли со счётом 7:1 у пекинцев. Подопечные Кудашова показали очень плохую игру в последнем московском дерби со «Спартаком», пропускали даже в меньшинстве. Они будут мотивированы оправдаться, и матч с лёгким соперником для этого подходит.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.