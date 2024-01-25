«Челси» — «Астон Вилла». Почеттино рано радуется

26 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.21. Успех «львов» оценивается в 3.48. На ничью дают коэффициент 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла» 26 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Челси» — «Астон Вилла» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.19. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла» (26.01.2024)

Игра 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла» начнётся 26 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Аристократы» оставили отличное впечатление от своей игры в последней встрече с «Мидлсбро» (6:1). Соперники боролись за выход в финал Кубка лиги, поэтому мотивация у них была на максимуме. Подопечные Маурисио Почеттино поймали кураж и забили шесть мячей.

Аргентинский специалист до сих пор находится в поиске оптимального состава. Он экспериментирует, пробуя различные сочетания игроков, но нестабильность отрицательно влияет на результаты команды. Вряд ли стоит считать победу в игре с середняком Чемпионшипа точкой отсчёта возрождения клуба.

В текущем розыгрыше АПЛ «Челси» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли сумеет включиться в борьбу за место в еврокубках. Почеттино старается переломить ситуацию, и в некоторых играх его подопечные смотрятся организованной командой. Только от аргентинского специалиста ждали лучшего результата, а его нет.

«Челси» старается играть в быстрый футбол, но нет ярко выраженного бомбардира. Армандо Броя и Рахим Стерлинг стараются, но с забитыми голами дела у них обстоят слабо. Да и от Михаила Мудрика ждали большего.

Весьма вероятно, победа в Кубке лиги будет рассматриваться «аристократами» в качестве ответа критикам. По этой же причине приоритет «Челси» отдаст и Кубку Англии.

«Астон Вилла» в текущем сезоне приятно удивляет высоким качеством игры. Команда под руководством Унаи Эмери прекрасно прессингует, создаёт много опасных моментов и надёжно обороняется. «Львы» в этом сезоне АПЛ идут в зоне Лиги чемпионов.

В последней встрече «Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0). Подопечные Унаи Эмери выстроили плотную оборонительную линию и ждали удобный момент для контратаки. Алексу Морено удалось забить гол, но его отменили после подсказки видеоассистента арбитра.

«Львы» в позиционном нападении используют Олли Уоткинса. 28-летний форвард с учётом всех соревнований забил в текущем сезоне 14 мячей. Он великолепно ориентируется в штрафной площади и за счёт хороших физических кондиций постоянно держит в напряжении оборону соперника.

Унаи Эмери построил в текущем сезоне сбалансированную команду, которая великолепно использует прессинг. В матче первого круга «львы» на выезде обыграли «аристократов» (1:0), полностью нейтрализовав все козыри Почеттино. Рассмотрим ставку на то, что «Астон Вилла» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.29.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Астон Вилла» 26 января 2024 года

Победа «Челси» в матче с «Мидлсбро» не должна вводить в заблуждение — у Маурисио Почеттино ещё очень много проблем. С командами среднего уровня «аристократы» используют преимущество в классе, но «Астон Вилла» превосходит их в системе игры, что и доказал результат последнего очного матча.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.29.