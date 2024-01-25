«Кальяри» — «Торино». Юрич ждёт отдачи от Сазонова

26 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.26. Успех сардинцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кальяри» — «Торино» 26 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Торино» (26.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 21-го тура Серии А. 26 января состоится игра, которая откроет программу 22-го тура первенства. На стадионе «Унипол Домус» померяются силами местный «Кальяри» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Когда-то «Кальяри» становился чемпионом Италии и небезуспешно выступал на международной арене, но те времена многими уже давно позабыты. Последние 10 лет «островитяне» стабильно занимают нишу в нижней части турнирной таблицы Серии А и постоянно борются за выживание.

Первую половину сезона сардинцы провели в привычном ритме. Однако их руководству надоели неудовлетворительные результаты, и оно прибегло к смене главного тренера. Должность занял опытнейший Клаудио Раньери, ранее уже руководивший «Кальяри» (с 1988 по 1991 год).

Пока что 72-летний специалист, приведший «Лестер» к чемпионству в АПЛ, находится в процессе освоения в новой команде и адаптации к текущему ритму чемпионата Италии. В последних четырёх турах в первенстве «островитяне» победили только «Болонью» (2:1), у которой наблюдается спад.

Также сардинцы сыграли вничью с «Эмполи» (0:0) и «Лечче» (1:1). Уступили они «Фрозиноне» (1:3). «Кальяри» расположился на 17-м месте в турнирной таблице, но отрыв от идущей в зоне вылета «Вероны» составляет всего одно очко. Кроме того, недавно клуб вылетел из Кубка Италии, разгромно уступив на стадии 1/8 финала «Милану» (1:4).

У «Торино» дела идут совсем иначе. Уже давно он твёрдо и уверенно держится в середине турнирной таблицы Серии А. Выше не получалось взобраться из-за нехватки глубины и качества состава, а также вытекающей из этого нестабильности. Клуб был способен обыграть фаворита, но затем мог уступить явному андердогу.

За последние несколько лет под руководством Ивана Юрича туринцы достигли заметного индивидуального прогресса. В последних 11 турах в Серии А они уступили только «Болонье» (0:2) и «Фиорентине» (0:1), а также сыграли вничью с «Монцей» (1:1), «Фрозиноне» (0:0), «Удинезе» (1:1) и «Дженоа» (0:0).

Победили «гранатовые» сначала «Лечче» (1:0) и «Сассуоло» (2:1), а затем «Аталанту» (3:0), «Эмполи» (1:0) и «Наполи» (3:0). Последняя игра наиболее интересна, ведь в ней после длительного перерыва получил игровое время приобретённый «быками» летом у московского «Динамо» перспективный защитник Саба Сазонов. Он вышел на поле на 76-й минуте.

В следующей игре с «Дженоа» Юрич также выделил Сазонову пару минут. Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб не планирует отдавать в аренду грузинского защитника. Судя по всему, Юрич ему доверяет и планирует задействовать в будущем.

К слову, в обороне у туринцев полный порядок. В 20 встречах в чемпионате Италии они пропустили только 18 мячей — меньше только у лидеров — «Ювентуса» и «Интера». В то же время у «гранатовых» не первый год наблюдаются проблемы с результативностью. За этот же период времени они забили 18 голов.

Юрич планировал сохранить Алексея Миранчука для того, чтобы улучшить результативность «Торино», но полноценный трансфер так и не состоялся. Наставник отмечал, что без неординарного мышления россиянина и его умения развивать атаки мяч стал гораздо реже доходить до нападающих «быков».

Поставить на то, что «Торино» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Шесть из девяти последних очных встреч закончились именно так. В победу туринцев в грядущем матче верится чуть больше, но списывать со счетов «Кальяри», пожалуй, не стоит.

Дома «Кальяри» на порядок чаще цепляется за очки. В 10 встречах в Серии А в качестве хозяина он потерпел только три поражения и столько же раз сыграл вничью. За этот период времени сардинцы забили 13 мячей, а пропустили 16.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Торино» 26 января 2024 года

«Торино» видится небольшим фаворитом грядущей игры. На последнем отрезке сезона он очень редко пропускает и стабильно цепляется за очки. С другой стороны, смена наставника обещает оказать положительное влияние на «Кальяри». Опытный Раньери наверняка улучшит качество футбола команды и результаты. Предлагаем сделать ставку на то, что «быки» не проиграют, и «низ» по голам. История очных встреч только за.

Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.