«Зенит» — «Урал». Семак напомнит Гончаренко о проблемах

А ведь у екатеринбуржцев незавидное положение.

27 января состоится товарищеский матч «Зенит» — «Урал». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение петербуржцам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.70. Шансы екатеринбуржцев оцениваются в 5.20. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зенит» — «Урал» 27 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Зенит» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Урал» (27.01.2024)

Пока в европейских чемпионатах кипят страсти, клубы РПЛ готовятся к решающей части сезона на тренировочных сборах. Товарищеская игра «Зенит» — «Урал» начнётся 27 января в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Сине-бело-голубые продолжают подготовку к возобновлению сезона в РПЛ. Футболисты подтягивают физические кондиции в хороших погодных условиях и на качественных полях. Проходит адаптация новичков к тактической схеме команды.

Петербуржцы запланировали проведение нескольких товарищеских матчей, в которых Сергей Семак будет определять оптимальный состав. В минувшей контрольной встрече сине-бело-голубые победили «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1). В матче приняли участие новички клуба.

Подопечные Сергея Семака старались поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча. Во втором тайме «Зенит» контролировал мяч и создал комфортное преимущество, воспользовавшись превосходством в физических кондициях. Тем не менее ошибок петербуржцы избежать не сумели, совершив несколько потерь.

17-летний новичок «Зенита» Педро забил за клуб во втором товарищеском матче подряд. Он очень мотивирован и способен поднять уровень конкуренции за место в основном составе. Это заставит Матео Кассьерру не расслабляться.

В очередной раз инсайдеры сомневаются в желании Вендела играть в РПЛ. На этот раз талантливого бразильца связывают с переходом на правах аренды в «Ботафого». Сам полузащитник рад вернуться на родину, но Сергей Семак не готов отпустить системообразующего исполнителя.

Отсутствие Данила Кругового, который согласовал переход в ЦСКА, создало проблемы с формированием стартового состава. Руководство «Зенита» немедленно активизировалось на трансферном рынке и рассматривало кандидатуру игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в качестве усиления левого фланга. Однако сделка сорвалась.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ. Он отстаёт от «Краснодара» всего на два очка, поэтому борьба за титул будет напряжённой.

В свою очередь, Виктор Гончаренко доволен «Уралом» на сборах. Его подопечные уже провели первый товарищеский матч, обыграв клуб из ОАЭ «Галф Юнайтед» со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Игорь Дмитриев и талантливый Илья Ишков. В ходе встречи наставник провёл многочисленные замены, предоставляя практику молодым футболистам.

Пока руководство клуба из Екатеринбурга не провело громких трансферов. Из значимых моментов отметим продление контракта с ведущим защитником «шмелей» Силвие Бегичем. 30-летний хорват провёл в текущем сезоне РПЛ 15 матчей, забив два мяча.

Атака у Сергея Семака работает великолепно. Высокая конкуренция за место в составе заставляет выкладываться нападающих даже на тренировках. Козырь «Урала» — это надёжная защита, но в условиях набора формы «шмели» вряд ли сумеют сдержать соперника. Рассмотрим ставку на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Зенит» — «Урал» 27 января 2024 года

«Зенит» и «Урал» напряжённо готовятся к новому сезону. Тем не менее петербуржцы уже набрали хорошую форму и много забивают. «Шмели» не смогут надёжно обороняться, поскольку им вряд ли хватит физических кондиций на весь матч. Плюс есть время для экспериментов.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.26.