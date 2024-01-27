«Лорьян» — «Гавр». Далер Кузяев — главный виновник успеха

28 января состоится матч 19-го тура Лиги 1 «Лорьян» — «Гавр». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу тёмно-синих можно с коэффициентом 2.65. Успех «мерлузовых» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Гавр» 28 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лорьян» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Гавр» (28.01.2024)

Позади встречи 1/16 финала Кубка Франции и 18 туров Лиги 1. 28 января состоятся шесть матчей 19-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Ив Алленма» померяются силами местный «Лорьян» и «Гавр». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный судья — Жереми Стина.

Для «Лорьяна» сезон складывается неудачно. Он замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции. Отставание от располагающегося на спасительной 15-й строчке «Метца» составляет четыре очка. Кроме того, «мерлузовые» вылетели из Кубка страны, уступив на стадии 1/32 финала «Сошо» (1:2).

В последних девяти турах в Лиге 1 подопечные Режиса Ле Бриса не одержали ни одной победы. Ничьих при этом всего две — с «Лансом» (0:0) и «Тулузой» (1:1). В обоих случаях «мерлузовые» зацепились за очки не без удачи. Соперники смотрелись на порядок собраннее и вполне могли забить больше.

Несмотря на старания регулярно совершавшего огромное количество сейвов 29-летнего голкипера Ивона Мвого, в этих девяти встречах «Лорьян» пропустил 19 мячей. В защите у «мерлузовых» самый настоящий проходной двор. Всего в 18 играх в Лиге 1 они пропустили 38 голов — больше всех.

У выступавшего в минувшем сезоне во втором по силе дивизионе Франции «Гавра» дела идут намного лучше, чем у «Лорьяна». Тёмно-синие располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего восьмое место «Ланса» составляет четыре очка.

В последних 10 турах в чемпионате Франции подопечные Луки Элснера уступили только лидирующему «ПСЖ» (0:2), «Страсбургу» (1:2) и «Реймсу» (0:1). Также они четыре раза сыграли вничью. Победили тёмно-синие «Тулузу» (2:1), занимающую второе место в турнирной таблице «Ниццу» (3:1) и «Лион» (3:1).

Ещё «Гавр» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, победив на предыдущей стадии турнира «Шатору» (1:0). Немалый вклад в успехи привнёс Далер Кузяев. Всего в составе тёмно-синих он принял участие в 20 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В системе Элснера Кузяев играет очень важную роль. Наставник грамотно использует сильные качества россиянина, в частности универсальность, умение развивать атаки и отличные оборонительные навыки. Подчёркивают важность футболиста для клуба слова французского журналиста Себастье Бурона. Он отметил, что у Далера лучшая техника в команде.

Поставить на то, что «Гавр» как минимум не проиграет «Лорьяну» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Тёмно-синие видятся фаворитами грядущего матча. В игре 4-го тура они уверенно разгромили «Лорьян» (3:0). Однако то было на арене «Стад Осеан».

Дома «мерлузовые» выступают намного лучше, чем на выезде. В девяти матчах в чемпионате Франции на стадионе «Ив Алленма» они потерпели только четыре поражения и три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени подопечные Режиса Ле Бриса забили 14 голов, а пропустили 17.

У «Гавра» имеются некоторые проблемы с выездами. В девяти матчах в Лиге 1 в гостях он одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью. За этот период времени подопечные Элснера забили только семь мячей, а пропустили 11.

С результативностью у тёмно-синих дела обстоят, откровенно говоря, не очень. В 18 встречах в Лиге 1 они забили только 19 мячей, но и пропустили немного — 20. Скорее всего, предстоящая встреча ознаменуется их победой с минимальным перевесом или ничьей с небольшим количеством голов.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Гавр» 28 января 2024 года

У «Лорьяна» очень слабые результаты на последнем отрезке сезона. Он пребывает на спаде и много пропускает, даже несмотря на старания голкипера. Впрочем, дома у «мерлузовых» есть шанс зацепиться за ничью. «Гавр» редко забивает и набирает очки на выезде. Думаем, он как минимум не потерпит поражение и сыграет «низ» по голам.

Ставка: «Гавр» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.