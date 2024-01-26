«Аугсбург» — «Бавария». Гарри Кейн покажет класс

Мюнхенцам нельзя терять очки в грядущем матче, иначе их шансы на чемпионство начнут таять на глазах

27 января состоится матч 19-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.31. Успех «фуггеров» оценён в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» 27 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Аугсбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Если не забьют — коэффициент 2.34. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» (27.01.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Германии, а также 18 туров Бундеслиги. На 27 января запланированы четыре встречи 19-го тура первенства. В одной из них на стадионе «ВВК-Арена» померяются силами местный «Аугсбург» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Команда из Аугсбурга крайне неудачно начала сезон. В первых семи турах в чемпионате Германии она одержала только одну победу и два раза сыграла вничью. Во всех трёх случаях добыли очки «фуггеры» дома. Руководство клуба не стало ждать, пока всё образуется само, и произвело смену главного тренера.

Должность занял бывший наставник «Копенгагена» и молодёжной сборной Дании Йесс Торуп. Назначение 53-летнего специалиста моментально взбодрило «Аугсбург». В последних 11 матчах в Бундеслиге он уступил только «Вердеру» (0:2), «Штутгарту» (0:3) и лидирующему «Байеру» (0:1).

В двух из трёх встреч клуб потерпел поражения на выезде. Дома он обидно проиграл «фармацевтам», пропустив в самой концовке — на 90+4-й минуте. Также подопечные Торупа четыре раза сыграли вничью. Победили они «Хайденхайм» (5:2), «Вольфсбург» (3:2), «Айнтрахт» (2:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).

«Аугсбург» зарекомендовал себя в качестве весьма крепкого и неуступчивого середняка, способного доставить немало проблем лидерам за счёт качественной прагматичной игры в обороне. В последних 11 матчах в Бундеслиге «фуггеры» пропустили 16 мячей. Для сравнения, в стартовых семи турах первенства они пропустили на один гол больше.

Стоит отметить, что «фуггеры» являются одним из самых неудобных соперников для «Баварии». Только в двух из пяти последних очных встреч в Бундеслиге, проходивших в Аугсбурге, мюнхенцы выиграли. Причём в обоих они победили с минимальным перевесом — 1:0 и 3:2. Также была одна ничья — 2:2.

Для баварцев это не говорит ни о чём хорошем. Сезон и так пока что складывается для них далеко не лучшим образом. Во-первых, мюнхенцы вылетели из Кубка Германии и с разгромным счётом уступили «Лейпцигу» (0:3) в игре за Суперкубок страны. Во-вторых, в турнирной таблице Бундеслиги они занимают непривычную вторую строчку. Отставание от «Байера» составляет четыре очка.

До кучи у подопечных Томаса Тухеля наблюдается спад. В последних шести турах в чемпионате Германии они уступили франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5) и «Вердеру» (0:1). Победила «Бавария» сначала «Штутгарт» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Хоффенхайм» (3:0), а затем «Унион» (1:0).

Настораживают не только поражения, но и выигранные с минимальным перевесом матчи. Мюнхенцам стали сильно докучать проблемы с завершением. Они продолжают играть в доминирующем стиле и наносить много ударов, но бóльшая их часть приходится либо в голкиперов соперников, либо не попадает в створ.

Спад наблюдается и в выступлениях Гарри Кейна. Он стал гораздо чаще упускать голевые моменты и реже получать мяч в штрафной площади соперников. Матч с «Унионом» стал для Кейна вторым подряд без результативных действий. Это первая в сезоне подобная серия для англичанина.

В 23 последних матчах во всех официальных турнирах в составе мюнхенской «Баварии» Кейн забил целых 26 голов и отдал восемь результативных передач. В матче с «Вердером» он мог улучшить статистику, но в одном эпизоде мяч после удара Гарри попал в каркас ворот, а в другом забитый им гол был отменён из-за небольшого офсайда.

Спад Кейна и ухудшение результатов не нравятся болельщикам и руководству мюнхенского клуба. Сообщается, что «Бавария» даст Тухелю доработать до конца сезона, но затем попробует взять на его должность Хаби Алонсо, творящего сенсацию с «Байером».

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.90. Мюнхенцы в любом случае видятся фаворитами. У них намного выше класс футболистов и лучше результаты на дистанции. Вряд ли будет легко, но «красные» должны выиграть. В противном случае их шансы на чемпионство могут сильно снизиться.

В пользу низкой результативности свидетельствует не только улучшение качества оборонительной игры «Аугсбурга», но и статистика выступлений «Баварии» на выезде. В восьми встречах в чемпионате Германии в гостях она забила только 19 мячей. Дома они радуют результативностью куда чаще.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» 27 января 2024 года

«Аугсбург» очень собранно смотрится на последнем отрезке сезона. Он очень редко пропускает и теряет очки, в особенности на домашнем стадионе. Испытывающую серьёзные проблемы с реализацией на последнем отрезке сезона «Баварию» в грядущем матче ждёт серьёзное испытание. Впрочем, для сохранения шансов на чемпионство ей нужна победа. В противном случае нагнать несбавляющий обороты «Байер» может оказаться невозможно.

Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.