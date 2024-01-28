СКА — «Локомотив». Для Ротенберга и Никитина результат важнее

29 января состоится матч КХЛ СКА — «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы ярославцев оценили в 3.34. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 29 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча СКА — «Локомотив» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.58. Поставить на то, что выиграют матч ярославцы, можно за коэффициент 2.38.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Локомотив» (29.01.2024)

29 января в матче регулярного сезона КХЛ СКА сыграет с «Локомотивом» на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

СКА разгромил дома в минувшем матче ЦСКА (5:1). Петербуржцы предельно аккуратно играли в обороне и реализовали два опасных момента в первом периоде. Соперник сумел перехватить инициативу и отыграть одну шайбу. Однако подопечные Романа Ротенберга взвинтили темп и забили три гола подряд, установив окончательный счёт.

Хорошо провёл матч нападающий петербуржцев Арсений Грицюк. Он активно боролся за шайбу, прессинговал соперников и оформил дубль. Всего в этом сезоне на счету 22-летнего форварда 18 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

СКА уже обеспечил место в плей-офф, и тренерский штаб проводит подготовительную работу к решающей части сезона. Лидерам предоставляется отдых, а хоккеисты ротации получают необходимую практику.

В текущем сезоне петербуржцы делают акцент на сбалансированной игре. Они достаточно много забрасывают (по 3,23 шайбы за игру), но очень строго действуют в обороне. По надёжности обороны подопечные Ротенберга проигрывают только «Локомотиву».

СКА после 56 матчей находится в верхней части турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 77 очков. Клуб выиграл 37 встреч в текущем сезоне. Стоит отметить, что дома подопечные Ротенберга провели 28 игр, в которых одержали 19 побед.

Петербуржцы потеряли из-за травмы одного из лидеров Владимира Алистрова. Главный тренер СКА рассказал, что форвард восстанавливается и его возвращение на лёд произойдёт скоро. В этом сезоне он забросил 13 шайб и сделал 18 ассистов.

В свою очередь, «Локомотив» в последней встрече дома уступил минскому «Динамо» (3:5). Железнодорожники допустили много ошибок в защите, что нехарактерно для команды. За три минуты до конца матча счёт был равный (3:3), но потеря концентрации привела к провалу в обороне.

Возможно, что на действиях «Локомотива» сказалась ротация. Тренерский штаб урезал игровое время лидерам, предоставив шанс проявить себя хоккеистам третьего и четвёртого звеньев. Да и обычно надёжный голкипер Даниил Исаев не выручил в ключевых эпизодах.

Подопечные Игоря Никитина хорошо проводят этот сезон КХЛ. После 55 матчей железнодорожники набрали 76 очков и занимают место в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. Ярославцы провели на выезде 26 встреч и одержали 19 побед.

СКА и «Локомотив» — это сильные команды, которые оспаривают первое место в таблице Западной конференции вместе с «Динамо» М. Кроме того, клубы отлично защищаются. Весьма вероятно, что игра не будет результативной. Предлагаем ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.86.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 29 января 2024 года

СКА и «Локомотива» хотели бы закрепиться на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Клубы в этом сезоне отлично действуют в защите. Ярославцы пропускают в среднем по две шайбы за матч, а петербуржцы уступают им совсем немного (2,02). В такой важной игре рисковать никто не будет.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.86.