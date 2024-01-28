«Спартак» — «Торпедо». Ларионов стабильнее Жамнова

Красно-белые выиграли только 3 из 12 последних матчей. Травмы очень сильно портят им жизнь.

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.12. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 29 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (29.01.2024)

Близится к завершению регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Команды уже отыграли по 55 и более матчей. 29 января состоятся шесть встреч. В одной из них на льду стадиона «Мегаспорт» померяются силами «Спартак» и «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Спартак» выдал шикарную первую половину сезона. Он длительное время шёл в лидерах и виделся одним из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате. Однако затем у красно-белых началась эпидемия травм. В совокупности с усложнением календаря это привело к тому, что клуб спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Несмотря на подписание Ильи Ковальчука, в последних 13 матчах москвичи победили только минское «Динамо» (4:1), «Витязь» (2:1) и московское «Динамо» (6:3 и 4:3 Б). Также они уступили в серии послематчевых буллитов как раз «Торпедо» (1:2 Б) и «Ак Барсу» (3:4 Б), а в овертайме проиграли «Витязю» (4:5 ОТ) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ).

Во всех остальных встречах «народная команда» потерпела поражения в основное время. Бросается в глаза, что сильно снизилась её результативность. В последних 13 встречах подопечные Алексея Жамнова забросили только 33 шайбы. Ухудшились показатели в частности из-за выбывания из состава Морозова.

В этом сезоне Иван принял участие в 30 матчах, в которых набрал 31 (9+22) очко. Жамнов заявил, что в ближайшее время форвард может вернуться на лёд. Он успешно перенёс операцию на плече. Однако это единственная позитивная новость. В лазарете пребывают ещё ряд важных игроков — Михаил Мальцев, Патрик Рыбар, Джоуи Кин, Егор Филин и Андрей Локтионов.

У «Торпедо» дела идут совсем иначе. На протяжении всего сезона оно держится в зоне выхода плей-офф. Ни разу не было такого, чтобы подопечные Игоря Ларионова проиграли больше трёх матчей подряд. В последних семи встречах они уступили только московскому «Динамо» (1:6), «Витязю» (1:2) и «Автомобилисту» (1:2 Б).

Также нижегородцы обыграли в овертайме ЦСКА (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ). В основное время они разгромили минское «Динамо» (3:0) и идущий в лидерах «Металлург» (7:4). Автозаводцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Спартака» составляет шесть очков, но красно-белые провели на два матча больше.

«Торпедо» уже гарантировало себе выход в плей-офф, но на этом сезон не заканчивается. Необходимо как можно лучше подготовиться к Кубку Гагарина. Примечательно, что в заключительной части минувшей регулярки подопечные Ларионова набрали отличный ход и чуть не финишировали на третьем месте в таблице Западной конференции.

Недавно руководство «Торпедо» продлило контракт с наставником и пригласило в его штаб бывшего главного тренера юниорской сборной России Владимира Филатова. Скорее всего, это окажет положительное влияние на клуб. Пережитые нижегородцами изменения после назначения Профессора крайне редко оказывались провальными.

Поставить на то, что автозаводцы одержат итоговую победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. В этот раз красно-белым тем более вряд ли удастся зацепиться за очки.

Интересно, что в 8 из 11 матчей, в которых дело дошло до овертайма, подопечные Жамнова потерпели поражения. Особенно плохо дела у них обстоят с сериями послематчевых буллитов. Красно-белые реализовали только 4 из 28 попыток.

В последних семи матчах в соперниках у «народной команды» были преимущественно лидеры — СКА, «Металлург», «Авангард» и московское «Динамо». Ей пришлось потратить немало сил. В совокупности с большим количеством кадровых потерь это не сулит подопечным Жамнова ничего хорошего.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 29 января 2024 года

«Спартак» терпит важные кадровые потери, много пропускает и часто проигрывает на последнем отрезке сезона. Вряд ли возвращение в состав Ивана Морозова моментально улучшит игру и результаты. «Торпедо» стабильнее и собраннее смотрится на последнем отрезке сезона. Думается, нижегородцы выиграют если не в основное время, то в овертайме или в серии послематчевых буллитов.

Ставка: итоговая победа «Торпедо» за коэффициент 2.27.