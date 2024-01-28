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«Спартак» — «Торпедо», прогноз на матч КХЛ 29 января 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Торпедо». Ларионов стабильнее Жамнова
Михаил Коробов
«Спартак» — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ
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Красно-белые выиграли только 3 из 12 последних матчей. Травмы очень сильно портят им жизнь.

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.12. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 29 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (29.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Близится к завершению регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Команды уже отыграли по 55 и более матчей. 29 января состоятся шесть встреч. В одной из них на льду стадиона «Мегаспорт» померяются силами «Спартак» и «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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«Спартак» выдал шикарную первую половину сезона. Он длительное время шёл в лидерах и виделся одним из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате. Однако затем у красно-белых началась эпидемия травм. В совокупности с усложнением календаря это привело к тому, что клуб спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Несмотря на подписание Ильи Ковальчука, в последних 13 матчах москвичи победили только минское «Динамо» (4:1), «Витязь» (2:1) и московское «Динамо» (6:3 и 4:3 Б). Также они уступили в серии послематчевых буллитов как раз «Торпедо» (1:2 Б) и «Ак Барсу» (3:4 Б), а в овертайме проиграли «Витязю» (4:5 ОТ) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ).

Во всех остальных встречах «народная команда» потерпела поражения в основное время. Бросается в глаза, что сильно снизилась её результативность. В последних 13 встречах подопечные Алексея Жамнова забросили только 33 шайбы. Ухудшились показатели в частности из-за выбывания из состава Морозова.

В этом сезоне Иван принял участие в 30 матчах, в которых набрал 31 (9+22) очко. Жамнов заявил, что в ближайшее время форвард может вернуться на лёд. Он успешно перенёс операцию на плече. Однако это единственная позитивная новость. В лазарете пребывают ещё ряд важных игроков — Михаил Мальцев, Патрик Рыбар, Джоуи Кин, Егор Филин и Андрей Локтионов.

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У «Торпедо» дела идут совсем иначе. На протяжении всего сезона оно держится в зоне выхода плей-офф. Ни разу не было такого, чтобы подопечные Игоря Ларионова проиграли больше трёх матчей подряд. В последних семи встречах они уступили только московскому «Динамо» (1:6), «Витязю» (1:2) и «Автомобилисту» (1:2 Б).

Также нижегородцы обыграли в овертайме ЦСКА (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ). В основное время они разгромили минское «Динамо» (3:0) и идущий в лидерах «Металлург» (7:4). Автозаводцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Спартака» составляет шесть очков, но красно-белые провели на два матча больше.

«Торпедо» уже гарантировало себе выход в плей-офф, но на этом сезон не заканчивается. Необходимо как можно лучше подготовиться к Кубку Гагарина. Примечательно, что в заключительной части минувшей регулярки подопечные Ларионова набрали отличный ход и чуть не финишировали на третьем месте в таблице Западной конференции.

Недавно руководство «Торпедо» продлило контракт с наставником и пригласило в его штаб бывшего главного тренера юниорской сборной России Владимира Филатова. Скорее всего, это окажет положительное влияние на клуб. Пережитые нижегородцами изменения после назначения Профессора крайне редко оказывались провальными.

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Поставить на то, что автозаводцы одержат итоговую победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. В этот раз красно-белым тем более вряд ли удастся зацепиться за очки.

Интересно, что в 8 из 11 матчей, в которых дело дошло до овертайма, подопечные Жамнова потерпели поражения. Особенно плохо дела у них обстоят с сериями послематчевых буллитов. Красно-белые реализовали только 4 из 28 попыток.

В последних семи матчах в соперниках у «народной команды» были преимущественно лидеры — СКА, «Металлург», «Авангард» и московское «Динамо». Ей пришлось потратить немало сил. В совокупности с большим количеством кадровых потерь это не сулит подопечным Жамнова ничего хорошего.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 29 января 2024 года

«Спартак» терпит важные кадровые потери, много пропускает и часто проигрывает на последнем отрезке сезона. Вряд ли возвращение в состав Ивана Морозова моментально улучшит игру и результаты. «Торпедо» стабильнее и собраннее смотрится на последнем отрезке сезона. Думается, нижегородцы выиграют если не в основное время, то в овертайме или в серии послематчевых буллитов.

Ставка: итоговая победа «Торпедо» за коэффициент 2.27.

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