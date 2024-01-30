«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Джеймс Мэддисон наверстает упущенное

Лидер «шпор» оправился от травмы и готов помочь Постекоглу в борьбе за попадание в топ-4.

31 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.65. Успех «пчёл» оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд» 31 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Брентфорд» (31.01.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 31 января состоятся три встречи 22-го тура английской Премьер-лиги. В одной из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне померяются силами «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

«Тоттенхэм» продолжает демонстрировать красивый качественный командный футбол и регулярно набирать очки. Подопечные Ангелоса Постекоглу ведут активную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Они располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Вест Хэма» составляет пять очков.

В последних шести турах в чемпионате Англии лилово-белые уступили только «Брайтону» (2:4). Также они сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В обоих случаях потеряли очки «шпоры» на выезде. Победили они «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0), «Эвертон» (2:1) и «Борнмут» (3:1).



Ухудшения результатов не предвидится. Недавно «Тоттенхэм» усилил состав, подписав Раду Дрэгушина и Тимо Вернера. Кроме того, оправились от травм несколько ведущих футболистов клуба, в частности Джеймс Мэддисон, который был признан лучшим игроком АПЛ по итогам августа.

Постекоглу отметил, что, если бы кто-то увидел, как Мэддисон играет на тренировках, он и не догадался бы, что футболист долго отсутствовал. Ещё тренер выразил мнение, что Джеймс — один из тех, кто сразу захочет наверстать упущенное и произвести впечатление с первых же матчей после травмы.

В составе «Тоттенхэма» Мэддисон принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Результативность не до конца отражает вклад полузащитника в успехи. В частности благодаря его стараниям в стартовых 10 турах в первенстве клуб не потерпел ни одного поражения. Ничьих при этом всего две.

Для «Брентфорда» сезон складывается далеко не так удачно, как для «Тоттенхэма». Он располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии. Отрыв от идущего в зоне вылета «Лутона» составляет шесть очков. Существует вероятность, что «пчёлы» растеряют преимущество и вылетят в Чемпионшип.

В последних девяти турах в АПЛ подопечные Томаса Франка обыграли только как раз «Лутон» (3:1) и «Ноттингем Форест» (3:2). Обе победы они одержали на домашнем стадионе. Во всех остальных встречах «Брентфорд» потерпел поражения. За этот период времени он забил 10 мячей, а пропустил 19.

Для того чтобы улучшить результаты, «Брентфорд» взял у «Тоттенхэма» в аренду до конца сезона Серхио Регилона. Также команда подписала 18-летнего турецкого полузащитника Юнуса Эмре Конака и голкипера сборной Исландии Хаукона Валдимарссона.

Ещё одна позитивная новость для болельщиков «пчёл» — возвращение в состав после восьмимесячной дисквалификации лучшего бомбардира команды Айвана Тони. Нападающий принял участие в матче последнего тура АПЛ с «Ноттингем Форест» и даже отметился забитым мячом. Гол стал для него 33-м в 69 матчах в чемпионате Англии.

Предстоящая встреча обещает получиться очень результативной, и, скорее всего, победителем из неё выйдет «Тоттенхэм». В 21 матче в чемпионате Англии он забил 44 мяча, а пропустил 33. П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

В 10 матчах в АПЛ дома лилово-белые проиграли только три раза. Во всех остальных встречах они одержали победы. «Пчёлы», в свою очередь, в девяти играх в первенстве в гостях потерпели шесть поражений и один раз сыграли вничью. Хуже них на выезде выступают только «Фулхэм», «Ньюкасл» и замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд».

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Брентфорд» 31 января 2024 года

«Тоттенхэм» и «Брентфорд» много и часто пропускают. Зато у них полный порядок с результативностью. Плюс недавно вернулись в состав лидеры нападения команд. Думаем, грядущий матч получится насыщенным событиями и порадует большим количеством голов. В то же время в победу «шпор» верится больше. У них лучше результаты и выше качество командной игры. К тому же у «пчёл» большие проблемы с выездами.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.