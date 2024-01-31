«Детройт» — «Оттава». Тарасенко задумается о будущем

А стоило ли россиянину переходить в команду, которая теперь плетётся в хвосте?

1 февраля состоится матч НХЛ «Детройт» — «Оттава». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ред Уингз» можно за 2.27, шансы «Сенаторз» оценили коэффициентом 2.58. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Оттава» 1 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Детройт» — «Оттава» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.54. Ставки на победу «Сенаторз» с учётом овертайма и буллитов принимают за 2.00. Если «Ред Уингз» выиграют матч, сыграет коэффициент 1.82.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» (01.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

1 февраля состоятся три встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором «Детройт» примет «Оттаву» на «Литтл Сизарс-арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В последней встрече «Сенаторз» дома обыграли «Нэшвилл» (4:3 ОТ). Матч сначала складывался совершенно не по сценарию «Оттавы», которая пропустила три шайбы в первом периоде. На надёжности обороны сказалось решение исполняющего обязанности главного тренера Жака Мартена выпустить в основе вратаря Мадса Сёгора. Датчанин был неуверенным и покинул лёд в перерыве.

Затем «Сенаторз» перехватили инициативу и сумели восстановить паритет уже во втором периоде. После этого команды стали действовать предельно осторожно и игра перешла в овертайм, в котором Клод Жиру забросил победную шайбу. 36-летний хоккеист в хорошей форме и набрал 42 очка в этом сезоне. Он забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач.

«Оттава» слабо проводит текущий сезон. Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Состав не сбалансирован, поэтому есть большие проблемы в защите.

Плохо «Сенаторз» играют в меньшинстве и занимают место среди худших команд лиги по нейтрализации большинства (74,2%). Кроме того, вратарская бригада «Оттавы» нестабильна. Йоонас Корписало и Антон Форсберг отражают менее 89% бросков. Отметим, что швед получил травму и пропустит игру.

В составе «Сенаторз» выступают россияне Владимир Тарасенко и Артём Зуб. 32-летний нападающий проводит неплохой сезон и записал в актив 32 очка по системе «гол+пас». Он забросил 13 шайб и сделал 19 ассистов. У защитника показатели скромней — 17 очков.

«Детройт» в минувшей встрече дома обыграл «Вегас» (5:2). Команды резво начали матч и в первом периоде забросили пять шайб на двоих. «Ред Уингз» повели со счётом 3:2 и взяли контроль над игрой. На заключительном игровом отрезке подопечные Дерека Лалонда забили два гола и пресекли все попытки соперника восстановить паритет.

В составе «красных крыльев» сыграл Клим Костин. Форвард получил немного времени, чтобы проявить себя. Тренер не рассматривает его в качестве лидера нападения, выпуская в третьем или четвёртом звене. В этом сезоне НХЛ россиянин забросил три шайбы и сделал результативный пас.

«Детройт» отлично играет в атаке. В 49 матчах он забил 174 гола — больше в Восточной конференции только у «Тампа-Бэй», в которой блистает россиянин Никита Кучеров.

«Ред Уингз» после 49 встреч набрали 57 очков и занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. Тем не менее у них большие проблемы в защите — 158 пропущенных шайб. Не в последнюю очередь плохая статистика связана с травмой Вилле Хуссо. Вратарь пока набирает форму и скоро должен помочь команде.

«Красные крылья» хорошо играют дома и победили в четырёх из пяти последних матчей. Они оказывают мощное давление на защиту соперников, действуют в высоком темпе и много бросают. «Оттаве» не хватает собранности в защите, и голкиперы ненадёжны. Поставим на победу «Детройта» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.15.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Оттава» 1 февраля 2024 года

«Оттава» в этом сезоне НХЛ регулярно сталкивается с проблемами. Вратари часто подводят, а в защите игроки регулярно теряют концентрацию. «Детройт» дома действует с позиции силы и активно прессингует соперника. Атака «красных крыльев» одна из лучших в Восточной конференции и справится с обороной «Сенаторз».

Ставка: победа «Детройта» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.15.