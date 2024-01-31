«Аль-Наср» — «Интер Майами». Роналду или Месси? Вопрос не закрыт!

Эта игра вряд ли положит конец вечному спору. К тому же нет подтверждения, что Криштиану поправился.

1 февраля состоится товарищеский матч «Аль-Наср» — «Интер Майами». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «всемирного клуба» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «цапель» оценён экспертами в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Аль-Наср» — «Интер Майами» 1 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.22.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Аль-Наср» — «Интер Майами» (01.04.2024)

В Саудовской Аравии и США царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят товарищеские матчи. 1 февраля в контрольной встрече в Эр-Рияде померяются силами «Аль-Наср» и «Интер Майами». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В последних 17 матчах в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» уступил только лидирующему «Аль-Хилялю» (0:3) на выезде. Также он сыграл вничью с «Абхой» (2:2). Во всех остальных встречах «всемирный клуб» одержал результативные победы. За этот отрезок времени он пропустил только 19 мячей, а забил — 54.

20 голов записал на свой счёт Криштиану Роналду. Также он отдал девять результативных передач. 38-летний нападающий проводит отличный сезон. В частности благодаря его стараниям клуб из Эр-Рияда выиграл Кубок арабских чемпионов, победив в финале «Аль-Хиляль» (2:1). Португалец забил оба мяча.

К сожалению, относительно недавно Роналду получил травму. Из-за этого «Аль-Наср» даже отменил несколько товарищеских матчей с командами из Китая, одну из которых возглавляет бывший тренер московского ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий. Участие знаменитого португальца в предстоящей встрече пока под вопросом.

Впрочем, у «всемирного клуба» в составе, помимо Роналду, есть ряд топовых футболистов, в частности Андерсон Талиска. В 14 встречах в Про-Лиге он записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи. Помимо того, в пяти матчах в Лиге чемпионов АФК бразилец забил восемь мячей. Клуб из Эр-Рияда вышел в плей-офф турнира с первого места.

У «Интер Майами» дела с составом обстоят несколько хуже, чем у «Аль-Насра». После приобретения Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса клуб Дэвида Бекхэма заметно прибавил и даже выиграл Кубок лиг. Знаменитый аргентинец стал главным творцом успеха. В семи матчах он забил 10 мячей и отдал один голевой пас.

Казалось, дальше будет только лучше. Однако к ритму МЛС обновлённые «цапли» оказались не готовы. В последних восьми матчах в регулярном сезоне они одержали только одну победу и три раза сыграли вничью. В результате «Интер Майами» финишировал лишь на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Не в последнюю очередь плохие результаты связаны с отсутствием Месси из-за травмы. Впрочем, под занавес сезона он восстановился и принял участие в нескольких матчах. Несмотря на старания чемпиона мира, команда из Майами проиграла «Цинциннати» (0:1) и «Шарлотт» (0:1).

Совсем недавно состав «Интер Майами» пополнил ещё один топовый ветеран — Луис Суарес. Он дебютировал в товарищеской игре с «Аль-Хилялем» (3:4). Выступил уругваец не лучшим образом. Он не реализовал несколько отличных моментов. С другой стороны, «лидеры» тоже прощали соперника.

«Аль-Хиляль» чаще владел инициативой и мячом, создал больше потенциально голевых моментов и нанёс больше ударов. «Лидеры» могли победить гораздо увереннее. Однако по голу забили Месси и Суарес — это утешило болельщиков. Поставить на то, что «Аль-Наср» обыграет «Интер Майами», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36.

Предстоящая встреча наверняка будет нести принципиальных характер. Соперничество между Роналду и Месси длится уже очень давно и не теряет градус. То, что игра состоится в Саудовской Аравии, даёт значительное преимущество «всемирному клубу». На домашней арене в этом сезоне он потерпел лишь одно поражение.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Аль-Наср» — «Интер Майами» 1 февраля 2024 года

Скорее всего, встреча получится столь же результативной, как и матч между «Аль-Хилялем» и «Интер Майами». Однако наилучшим вариантом для ставки всё же видится победа «всемирного клуба». Он на классе обыгрывает практически всех без разбора и очень много забивает. «Цапли» же, несмотря на старания Месси и других топовых игроков, регулярно терпят поражения.

Ставка: победа «Аль-Насра» за коэффициент 2.36.