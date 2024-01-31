«Вест Хэм» — «Борнмут». Дэвид Мойес окреп

С этим не поспоришь, «молотобойцы» стали в разы сильнее.

1 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Борнмут». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «молотобойцев» можно с коэффициентом 2.42. Шансы «вишен» оцениваются в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Борнмут» 1 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Вест Хэм» — «Борнмут» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Борнмут» (01.02.2024)

Игра 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Борнмут» начнётся 1 февраля на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

«Молотобойцы» в минувшем матче сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Они дважды вели в счёте по ходу встречи, но не сумели удержать преимущество. Арбитр добавил много времени к матчу, которое получилось насыщенным: два удаления и пенальти, с которого «клинки» восстановили паритет.

«Вест Хэм» в очередной раз подвела линия защиты, которая на выезде допускает грубые ошибки. Команда хорошо обороняется дома, а в гостях постоянно теряет концентрацию и пропустила 22 мяча. Тревожный сигнал для главного тренера Дэвида Мойеса, который не может исправить ошибки.

Лидером полузащиты «Вест Хэма» является Джеймс Уорд-Праус. Бывший хавбек «Саутгемптона» выполняет ключевую роль в тактической схеме команды, является организатором атак и отлично исполняет стандартные положения. В этом сезоне в АПЛ он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

«Молотобойцы» хорошо проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 21 матче. Клуб выиграл 10 встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Вест Хэм» провёл 10 игр, в которых одержал пять побед.

В последних пяти встречах в АПЛ подопечные Дэвида Мойеса выступили хорошо. Они победили «Вулверхэмптон» (3:0), «МЮ» (2:0) и «Арсенал» (2:0), а с «Брайтоном» (0:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2) сыграли вничью. Всего два мяча пропустили «молотобойцы» в этих матчах!

«Борнмут» в минувшем туре АПЛ дома разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:4). С первых минут «вишни» оказались под давлением мощной атаки соперника. В первом тайме подопечные Андони Ираолы выдержали натиск, но после перерыва рассыпались. У них не было, по сути, ни единого шанса переломить ход встречи и перехватить инициативу.

Испанский специалист решил не отказываться от своего привычного тактического стиля, основанного на владении мячом, но только «Ливерпуль» не позволил «Борнмуту» вести комбинационную игру. Тотальным прессингом «вишен» прижали к штрафной площади, что и привело к поражению.

В защите у команды Андони Ираолы большие проблемы. «Борнмут» в этом сезоне АПЛ пропустил 39 мячей — больше только у двух команд, но они замыкают таблицу.

«Борнмут» же занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 20 встречах. «Вишни» на выезде провели 10 матчей и одержали четыре победы. Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Доминик Соланке. Форвард забил 12 мячей и сделал один результативный пас.

«Молотобойцы» хорошо выступают дома в этом сезоне. Они активно прессингуют, владеют инициативой и создают много голевых ситуаций. «Борнмут» испытывает проблемы в обороне и, скорее всего, не сумеет выдержать давление. Рассмотрим ставку на победу «Вест Хэма» за коэффициент 2.42.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон» 1 февраля 2024 года

«Вест Хэм» дома очень силён. Команда обыграла на своём поле ряд сильных соперников: «Челси», «МЮ» и «Арсенал». Дэвид Мойес нашёл оптимальный состав, в котором раскрыли свои лучшие качества Уорд-Праус и Джаррод Боуэн. В свою очередь, «Борнмут» испытывает проблемы в обороне, которые Андони Ираола решить пока не может. Исходя из этого, предлагаем поставить на победу «молотобойцев».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.42.