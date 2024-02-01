«Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов». Карпин — плохой мотиватор

2 февраля состоится матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных рыцарей» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех жёлто-синих оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов» 2 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов» (02.02.2024)

В некоторых странах царит международный перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к официальным встречам, команды проводят контрольные матчи. В Абу-Даби пройдёт товарищеский турнир — Зимний кубок РПЛ. Откроет программу 1-го тура встреча, в которой померяются силами «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит 2 февраля в 17:00 мск.

«Шабаб Аль-Ахли» является одним из самых сильных и титулованных клубов ОАЭ. Он семь раз выигрывал чемпионат и восемь раз становился обладателем Кубка страны. Текущий сезон складывается для клуба довольно неплохо. Он располагается на третьем месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего вторую строчку «Аль-Аина» составляет одно очко.

Пробраться в плей-офф Лиги чемпионов АФК «красные рыцари» не сумели. Однако они навязали упорную борьбу одному из главных претендентов на победу в турнире — «Аль-Насру» (2:4). Два мяча соперник забил лишь в компенсированное ко второму тайму время — на 90+5-й и 90+7-й минутах.

Совсем недавно «Шабаб Аль-Ахли» выиграл матч за Суперкубок ОАЭ, разгромив «Аль-Шажру» (6:2). В составе у команды из Дубая предостаточно техничных футболистов. За неё выступают не только местные игроки, но и ряд высококлассных бразильских легионеров.

Возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» хорошо известный Марко Николич, когда-то руководивший московским «Локомотивом». Сербский специалист по обыкновению делает ставку на надёжности в обороне. В 12 матчах в чемпионате ОАЭ его подопечные пропустили только 14 мячей — меньше всех, а забили 28.

А вот для «Ростова» текущий сезон складывается не лучшим образом, относительно минувшего. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 18 турах в первенстве подопечные Валерия Карпина одержали только пять побед и шесть раз сыграли вничью.

Сильно подпортили жизнь ростовчанам травмы, а также проблемы с выездами. В девяти играх в РПЛ в гостях они не одержали ни одной победы. Ничьих при этом только три. За этот отрезок времени жёлто-синие забили лишь семь голов, а пропустили 20. Хуже них на выезде выступают только «Балтика» и «Пари НН».

Недавно состав клуба из Ростова-на-Дону пережил некоторые перемены. К нему присоединился защитник Умар Сако и бразильский полузащитник Роналдо. Плюс вернулся из аренды Максим Рудаков. В составе финской «Хонки» голкипер принял участие в 29 матчах, в которых пропустил только 24 мяча.

Несмотря на старания Рудакова и Роналдо, ростовчане в недавней товарищеской встрече уступили «Родине». Подопечные Валерия Карпина в принципе очень неудачно выступают на сборах. Во всех трёх матчах минувшего розыгрыша Зимнего кубка РПЛ они потерпели поражения.

Да и сборная под руководством Карпина далеко не лучшим образом выступает в товарищеских матчах. Зачастую у тренера не получается подобрать правильные слова для мотивации и стимулировать своих подопечных. Хотя от ротации тоже зависит многое. Тренер не боится экспериментировать и выделять время молодёжи. Это сказывается на результатах.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится победа «Шабаба Аль-Ахли» с форой (0) за коэффициент 1.81. Немаловажно и то, что игра состоится в Абу-Даби. У «красных рыцарей» будет дополнительная мотивация — порадовать местную публику.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов» 2 февраля 2024 года

В победу «Шабаба Аль-Ахли» верится на порядок больше. У него лучше комплектация состава, а также тренер, который хорошо знает, как играть с командами РПЛ. Дополнительное преимущество «красным рыцарям» даст поддержка родных трибун. «Ростов» очень неудачно выступает на выезде, а также часто проигрывает в контрольных матчах.

Ставка: победа «Шабаба Аль-Ахли» с форой (0) за коэффициент 1.81.