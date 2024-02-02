«Бавария» — «Боруссия» М. Гарри Кейна преследуют неудачи

3 февраля состоится матч 20-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.16. Успех чёрно-бело-зелёных оценён в 16.5. Ставки на ничью принимаются за 9.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М 3 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.28. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 1.72. Если не забьют — коэффициент 2.12. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» М (03.02.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Германии, а также 19 туров Бундеслиги. На 3 февраля запланировано шесть встреч 20-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

На последнем отрезке сезона у «Баварии» то и дело возникают проблемы. Она стала часто упускать потенциально голевые моменты, а также начала слишком многое позволять соперникам у собственных ворот. Если так будет продолжаться и дальше, мюнхенцы рискуют впервые за долгое время закончить сезон без трофеев.

В матче последнего тура чемпионата Германии подопечные Томаса Тухеля не без труда обыграли «Аугсбург» (3:2). В какой-то степени им повезло. Сначала из-за миллиметрового офсайда был отменён гол соперника, а затем нападающий «Аугсбурга» Свен Михель не реализовал 11-метровый удар.

Также был спорный эпизод с забитым Гарри Кейном мячом, который впоследствии стал победным. Нападающий находился в положении вне игры, но, пытаясь выбить мяч, защитник «Аугсбурга» ненароком отдал ему голевой пас. После просмотра VAR арбитр решил засчитать гол, ставший для англичанина 23-м в 19 встречах в Бундеслиге.

Кейн пребывает в отличной форме и регулярно делает результат. В составе мюнхенского клуба он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. Вопрос только в том, не преследуют ли его неудачи? За всю карьеру англичанин не выиграл ни одного клубного трофея.

К счастью для мюнхенцев, лидирующий «Байер» потерял очки в матче последнего тура Бундеслиги как раз с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0). Таким образом, отставание «красных» от «фармацевтов» в турнирной таблице первенства сократилось до двух очков. Теперь главное — самим не наступить на грабли.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» очень нестабильна. Она занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание от располагающегося на восьмом месте «Хоффенхайма» составляет четыре очка. С большой долей вероятности сезон «жеребята» закончат в середине или в нижней части турнирной таблицы первенства.

Относительно минувшего сезона чёрно-бело-зелёные немного сбавили. Причина ухудшения результатов кроется в уходе одного из лидеров клуба — Маркуса Тюрама в миланский «Интер», а также в смене наставника. На тренерском мостике Даниэля Фарке заменил Херардо Сеоане, ранее руководивший «Байером».

В 19 матчах в Бундеслиге команда из Мёнхенгладбаха одержала только пять побед и шесть раз сыграла вничью. Бóльшую часть очков она набрала на домашнем стадионе, а также во встречах с аутсайдерами. За этот отрезок времени подопечные Сеоане забили 35 мячей, но пропустили ещё больше — 38.

В девяти матчах в чемпионате Германии в гостях чёрно-бело-зелёные одержали только одну победу и четыре раза сыграли вничью. Несмотря на это, наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Поставить на данный исход в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93

Дело в том, что мёнхенгладбахская «Боруссия» зарекомендовала себя в качестве одного из самых неудобных соперников для «Баварии». Только в одной из шести последних очных встреч мюнхенцы выиграли. Также было две ничьих. Не исключено, что «красные» и в этот раз потеряют очки.

Подопечные Томаса Тухеля видятся явными фаворитами предстоящей встречи, но на зимнем отрезке сезона их выступления заставляют болельщиков нервничать. Несмотря на старания Мануэля Нойера, в последних семи турах в Бундеслиге мюнхенцы пропустили девять мячей.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М 3 февраля 2024 года

Скорее всего, «Бавария» выиграет грядущий матч. У неё больше ресурсов, лучше результаты, а также выше качество командной игры. Мюнхенцы очень много забивают. Плохо только, что и пропускают в последнее время немало. Мёнхенгладбахская «Боруссия» может этим воспользоваться. Чёрно-бело-зелёным сильно не хватает надёжности в обороне, но с результативностью у них всё в порядке. История очных встреч говорит о том, что «жеребята» умеют настраиваться на матчи с мюнхенцами.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.