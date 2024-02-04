«Райо Вальекано» — «Севилья». Без Рамоса придётся несладко

Лидер красно-белых совершил перебор жёлтых карточек. Даже с ним результаты шли под откос, а что будет в его отсутствие?

5 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.13. Успех севильцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Севилья» 5 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Райо Вальекано» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Севилья» (05.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Испании, а также 22 тура Примеры. 5 февраля состоится матч, который закроет программу 23-го тура первенства. На стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде померяются силами местный «Райо Вальекано» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Райо Вальекано» очень классно начал сезон, но на последнем отрезке в его выступлениях и результатах наблюдается спад. Команда спустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, а также вылетела из Кубка страны, уступив на стадии 1/8 финала «Жироне» (1:3).

В последних 12 матчах в Примере подопечные Франсиско Родригеса победили только «Хетафе» (2:0), причём не без везения. Соперник умудрился получить сразу три удаления. Также было пять ничьих. Уступили «молнии» сначала «Жироне» (1:2), «Атлетику» из Бильбао (0:4), «Осасуне» (0:1), «Валенсии» (0:1) и «Лас-Пальмасу» (0:2), а затем «Атлетико» (1:2).

Бросается в глаза низкая результативность мадридцев. В этих 12 встречах они забили только семь мячей. Впрочем, пропустили «молнии» тоже немного — 15 голов. И не сказать, что у Столе Димитриевски было много работы. За этот период времени голкипер совершил 29 сейвов.

Также стоит отметить, что бо́льшую часть голов пропустили подопечные Родригеса во встречах с располагающимися в топ-6 командами. Предстоящий матч видится неплохой возможностью для «Райо Вальекано» набрать важные очки и упрочить позиции в турнирной таблице первенства.

У «Севильи» похожая история, только спад у неё произошёл из-за частой смены тренеров. В последних пяти турах под руководством Кике Флореса «нервионцы» не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Осасуной» (1:1), а уступили «Атлетико» (0:1), «Атлетику» из Бильбао (0:2), «Алавесу» (2:3) и «Жироне» (1:5).

В результате красно-белые спустились на 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Райо Вальекано» составляет семь очков, а вот отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кадиса» совсем небольшой — одно очко. Положение явно не из завидных.

Впрочем, плохим результатам есть вполне логичное объяснение. В соперниках были преимущественно лидеры. Постепенный прогресс в выступлениях подопечных Флореса имеется. Они добрались до 1/4 финала Кубка Испании, обыграв на предыдущей стадии «Хетафе» (3:1). Дальше не пустил «Атлетико» (0:1).

Только один пропущенный мяч во встрече с пребывающими на подъёме «матрасниками» — уже неплохой результат. Несмотря на старания Серхио Рамоса и голкиперов, в 22 встречах в Ла Лиге «нервионцы» пропустили 36 голов. Кстати, недавно бывший защитник «Реала» обошёл Лионеля Месси по количеству матчей в Примере. Игра с «Осасуной» стала для него 521-й в первенстве.

При Флоресе «Севилья» наверняка будет пропускать меньше. Дело в том, что специалист отдаёт предпочтение схеме с пятью защитниками. Латерали при атаке идут вперёд, а в случае потери мяча садятся в оборону. Поэтому напрашивается ставка на то, что «Райо Вальекано» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 2.07.

Во-первых, встреча состоится в Мадриде. В 10 матчах в Примере дома «пчёлы» потерпели только четыре поражения. «Севилья», в свою очередь, в 10 матчах в Ла Лиге на выезде одержала только одну победу и три раза сыграла вничью. За этот отрезок времени она забила только 11 мячей, а пропустила 17.

До кучи, недавно «нервионцев» покинул бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. Техничный ветеран перешёл в «Аль-Шабаб». Плюс предстоящую игру пропустят лидеры «Севильи» — Сусо и Серхио Рамос. Они отбывают дисквалификацию.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Севилья» 5 февраля 2024 года

«Райо Вальекано» стабильнее и чаще цепляется за очки, чем «Севилья». Много пропускает он только в матчах с лидерами. В целом качество обороны у «молний» высокое, но вот результативность в последнее время хромает. Дома они вряд ли проиграют пребывающей в чёрной полосе «Севилье», которая лишилась нескольких лидеров и испытывает проблемы с выездами. Вероятнее всего, встреча завершится нерезультативной ничьей или победой хозяев с минимальным перевесом.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.07.