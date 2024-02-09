«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Захарян ждёт своего часа

Арсен оправился от травмы, но Альгуасиль не торопится его выпускать. Быть может, в этой встрече?

10 февраля состоится матч 24-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.85. Успех «красных» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» 10 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Осасуна» (10.02.2024)

Позади первые полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 23 тура Примеры. 10 февраля состоятся четыре матча 24-го тура первенства. В одном из них на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» примет «Осасуну». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Реал Сосьедад» очень классно начал сезон, но ввиду кадровых потерь ему пришлось сбавить обороты. В последних семи встречах в чемпионате Испании он победил только «Сельту» (1:0). Однако и проиграли бело-голубые лишь набравшему шикарный ход «Атлетику» из Бильбао (1:2), причём на выезде.

Вничью подопечные Иманола Альгуасиля сыграли с «Бетисом» (0:0), «Кадисом» (0:0), «Алавесом» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) и «Жироной» (0:0). Также команда из Сан-Себастьяна не сумела победить в первом полуфинальном матче Кубка Испании «Мальорку» (0:0), хотя результат встречи не совсем закономерен.

Несмотря на то что встреча проходила в городе Пальма-де-Мальорка, местами «Реал Сосьедад» смотрелся лучше соперника. Только Умар Садик упустил три голевых момента. Он стал главным антигероем встречи. В одном из эпизодов футболист в упор не попал в пустые ворота. Нападающему очень сильно не везло.

Именно нехватка мастерства в завершении является ключевой проблемой бело-голубых. Несмотря на большое количество травм, они демонстрируют качественный командный футбол, очень редко пропускают и регулярно создают моменты. Нужно только их реализовывать.

Кстати, говоря о травмах в составе клуба из Сан-Себастьяна, стоит отметить, что недавно оправились от повреждений несколько футболистов, в частности Арсен Захарян. Однако россиянина Альгуасиль не стал выпускать во встречах с «Жироной» и «Мальоркой». Возможно, хавбек получит шанс проявить себя в грядущем матче.

«Осасуна» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Реала Сосьедад», занимающего шестое место, составляет 11 очков. «Красные» выиграли только 7 из 23 матчей в чемпионате Испании, а также пять раз сыграли вничью. Бо́льшую часть очков они добыли во встречах с аутсайдерами.

В Кубке Испании подопечные Хагобы Аррасате добрались до стадии 1/8 финала. Дальше их не пустил как раз «Реал Сосьедад» (0:2). Ещё команда из Памплоны проиграла «Барселоне» (0:2) в полуфинале Суперкубка страны. В общем, сезон складывается для неё далеко не лучшим образом.

В 26 матчах во всех официальных турнирах «Осасуна» забила только 29 мячей, а пропустила 42. Помимо нехватки крепости в обороне, у неё наблюдаются некоторые проблемы с выездами. «Красные» одержали победы только в 3 из 11 матчей в Примере в гостях, а также два раза сыграли вничью.

Поставить на то, что «Реал Сосьедад» победит «Осасуну» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Ещё один матч ознаменовался ничьей — 1:1. И это при том, что пять из семи игр проходили в Памплоне.

Для Захаряна, если он получит игровое время, предстоящая встреча видится хорошей возможностью ускорить затянувшуюся адаптацию. Альгуасиль регулярно давал бывшему полузащитнику московского «Динамо» шансы проявить себя, но в большинстве встреч Арсен выступил посредственно. Неужели тренер охладел к нему?

Всего в составе бело-голубых хавбек принял участие в 24 матчах, в которых отметился только одной результативной передачей. Хочется верить, что упорные тренировки и выделенное 52-летним испанским специалистом время на восстановление после небольшой травмы пойдут Захаряну на пользу.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» 10 февраля 2024 года

На последнем отрезке сезона «Реал Сосьедад» часто терял очки. Однако он по-прежнему находится в зоне еврокубков и поражений – всего ничего. Несмотря на кадровые потери, команда из Сан-Себастьяна демонстрирует очень слаженный и качественный футбол. Дома у неё есть отличные шансы победить «Осасуну». История последних очных встреч всецело за такой исход. «Красные» мало забивают, много пропускают и, мягко говоря, не лучшим образом выступают на выезде.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.96.