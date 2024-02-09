«Ливерпуль» — «Бёрнли». Юрген Клопп вернёт самообладание

Поражение «Арсеналу» не должно сбить с толку опытного тренера «красных». Чемпионская гонка набирает обороты.

10 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.17. Шансы «бордовых» оценили в 16.0. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» 10 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли» (10.02.2024)

В четырёх последних очных матчах «Ливерпуль» обыгрывал «Бёрнли» всухую. В субботу «бордовые» приедут на «Энфилд», чтобы сыграть с «красными». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

«Бёрнли» не выигрывает пять последних матчей в АПЛ подряд. Он далёк от отличной формы. 8 из 13 очков команды в этом сезоне были набраны в гостях. Поэтому у «бордовых» есть надежда уцепиться хотя за ничейный результат на «Энфилде».

«Ливерпуль» очень плохо провёл свой последний матч с «Арсеналом». Это было всего лишь второе поражение подопечных Клоппа в этом сезоне, но оно может привести к тому, что они не выиграют титул чемпионов АПЛ.

Поражение в игре с «канонирами» со счётом 1:3 привело к тому, что «Манчестер Сити» приблизился к первому месту на расстояние вытянутой руки. Он отстаёт на два очка, но у «красных» сыграно на один матч больше.

«Красные» — лучшая домашняя команда Премьер-лиги в этом сезоне, набравшая 29 очков в 11 встречах.

На «Энфилде» они забили 30 голов, а пропустили всего лишь девять. В эти выходные будет целиком заполнена новая трибуна «Энфилд Роуд», которую откроют в игре с «бордовыми».

«Бёрнли» взял пять очков в шести последних матчах в АПЛ. Неделю назад подопечные Компани сыграли дома вничью с «Фулхэмом» — 2:2.

«Ливерпуль» выиграл четыре последних очных матча с «бордовыми» во всех соревнованиях, обыграв их с общим счётом 8:0. В последней игре «красные» победили — 2:0.

Дарвин Нуньес забил на шестой минуте, а Диогу Жота увеличил отрыв в концовке встречи. Несмотря на победу с комфортным счётом, «Ливерпуль» забил не так много голов, как должен был. А ведь всего «красные» нанесли 19 ударов по воротам.

Лидер статистики забитых мячей «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит игру из-за травмы подколенного сухожилия. Полузащитник Доминик Собослаи также не выйдет на поле. Жаль, ведь в матче с «Арсеналом» его не хватало Юргену Клоппу.

«Красные» — лучшая домашняя команда лиги и должны снова взять три очка дома. Несмотря на поражение в Лондоне неделю назад, Клопп должен сплотить команду для важной победы на «Энфилде», чтобы остаться на вершине таблицы. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» всухую с коэффициентом 1.95.

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.95.