«Севилья» — «Атлетико». Серхио Рамос лишь разведёт руками

Защитник уже не так надёжен, да и его команда сыпется.

11 февраля состоится матч 24-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.05. Шансы красно-белых оценили в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Севилья» — «Атлетико» 11 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Севилья» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетико» (11.02.2024)

В преддверии окончания сезона Ла Лиги один из крупнейших испанских клубов по-прежнему находится под угрозой вылета в Сегунду.

В воскресенье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» принимает мадридский «Атлетико». Хозяева находятся всего в трёх очках от зоны вылета. На противоположном конце таблицы команда Диего Симеоне занимает четвёртое место.

В минувшем туре «Севилья» временно сняла опасения по поводу своего вылета, победив «Райо Вальекано» со счётом 2:1.

Тем не менее нельзя скрывать тот факт, что красно-белые выиграли только 2 из 17 последних встреч в Ла Лиге.

Стоит также отметить, что «Севилья» не выиграла ни одного из последних восьми домашних матчей в чемпионате страны, потерпев три поражения подряд, прежде чем сыграть вничью с «Осасуной» в прошлом месяце.

Кроме того, согласно тенденциям, подопечные Кике Санчес Флореса не смогли одержать победу ни в одном из 12 домашних матчей во всех соревнованиях.

«Атлетико» тем временем потерпел поражение во встрече с «Атлетиком» со счётом 0:1 в Кубке страны.

Этот результат положил конец шестиматчевой беспроигрышной серии команды Симеоне, которая в январе одержала пять побед подряд, а затем сыграла вничью с мадридским «Реалом» в минувшем матче чемпионата Испании.

С момента своего последнего поражения в Ла Лиге «матрасники» набрали 10 очков из 12 возможных, пропустив два гола и сохранив два раза ворота сухими.

Однако подопечные Симеоне стали испытывать трудности на выезде: они проиграли четыре из шести последних гостевых встреч в Ла Лиге, пропустив при этом 10 голов.

В прошлом месяце «Атлетико» одержал победу в очной игре с «Севильей» со счётом 1:0 в четвертьфинале Кубка Испании. Всего мадридцы обыгрывали красно-белых в четырёх последних матчах кряду.

Что ещё хуже для «Севильи», так это то, что из 14 последних встреч в Ла Лиге с «Атлетико» ей удалось выиграть только дважды.

Из-за травм у Кике Санчес Флореса выбыли Люсьен Агуме, Мариано Диас, Неманья Гудель, Доди Лукебакио, Маркан, Танги Ньянзу Куасси и Кике Салас. Зато на поле сможет выйти Серхио Рамос, пропустивший последнюю игру из-за перебора жёлтых карточек.

У «Атлетико» также отсутствуют несколько ключевых игроков: Сесар Аспиликуэта, Хосе Мария Хименес, Тома Лемар и Витоло.

Если объединить неудачные результаты «Севильи» с её плохими показателями, то все признаки указывают на выездную победу «матрасников».

Мы прогнозируем, что «Атлетико» забьёт более 1.5 мяча, хотя «Севилья», как ожидается, найдёт свою точку опоры. Ставки на этот исход принимают с коэффициентом 1.97.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 мяча за 1.97.