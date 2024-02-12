«Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей». Джейми Варди не думает сбавлять

13 февраля состоится матч 32-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей». Начало – в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 1.27. Успех «сов» оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей» 13 февраля 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен за 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.14.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей» (13.02.2024)

Игра 32-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей» начнётся 13 февраля на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Лисы» в минувшем матче победили на выезде «Уотфорд» (2:1). Встреча прошла с большим преимуществом «Лестера». Подопечные Энцо Марески контролировали мяч, но нанесли всего шесть ударов. Главным героем стал Патсон Дака. Нападающий реализовал пенальти, а также голом отметился португальский защитник Рикарду.

Системообразующую роль в команде «синих» играет Гарри Уинкс. Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Сампдории» отвечает за организацию атак, возглавляет прессинг и продвигает мяч в линию нападения. В текущем розыгрыше Чемпионшипа англичанин провёл 30 матчей и забил два гола.

«Лестер» находится на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 75 очков в 31 матче. Клуб выиграл 24 встречи и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «лисы» провели 15 игр, в которых одержали 12 побед.

В последних пяти встречах Чемпионшипа подопечные Энцо Марески выступили неплохо. Кроме «Уотфорда», они победили «Суонси» (3:1) и «Сток Сити» (5:0), завершили вничью матч с «Ипсвичем» (1:1), а уступили «Ковентри» (1:3). Отметим, что четыре игры на этом отрезке закончились тоталом больше 2.5 мяча.

«Лестер» — явный фаворит текущего розыгрыша Чемпионшипа и по уровню командного взаимодействия намного опережает конкурентов. Если «лисы» сумеют избежать затяжного кризиса, связанного со спадом формы, они закончат сезон лидерами чемпионата.

Источники сообщают, что полузащитник «Лестера» и сборной Нигерии Вильфред Ндиди может летом перейти в «Барселону». Дело в том, что у него заканчивается контракт с «лисами». В этом сезоне хавбек провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

«Шеффилд Уэнсдей» в минувшем туре Чемпионшипа победил «Бирмингем» (2:0). «Совы» отлично оборонялись и сделали акцент на быстрых контратаках. Хотя мячом больше владел соперник, они создали много опасных моментов. Главным героем стал нападающий Айки Угбо, который сделал дубль.

«Шеффилд Уэнсдей» слабо выступил в последних пяти встречах Чемпионшипа. Он победил только «Бирмингем» и завершил вничью матч с «Уотфордом» (0:0). Проиграл клуб «Саутгемптону» (0:4), «Ковентри» (1:2) и «Хаддерсфилду» (0:4).

«Совы» занимают 23-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 26 очков в 31 встрече. Клуб выиграл семь матчей и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде он провёл 15 игр, в которых одержал две победы.

Энцо Мареска в текущем сезоне изменил тактическую схему «синих», сделав акцент на позиционных атаках и прессинге. «Лисы» создают много опасных моментов и при этом надёжны в обороне. Защита «сов» вряд ли проведёт матч с лидером без ошибок. Рассмотрим ставку на победу «Лестера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей» 13 февраля 2024 года

37-летний Джейми Варди не сбавляет и забил в этом сезоне Чемпионшипа восемь мячей. В хорошей форме лидеры нападения «лис» Стефи Мавидиди и Патсон Дака. Справиться с такой мощной линией атаки «совы» не сумеют. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Лестера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка: победа «Лестера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.