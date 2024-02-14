«Аякс» — «Будё-Глимт». Травма Хайкина озадачит Кнутсена

После попадания россиянина в лазарет результаты ухудшились. Равноценной замены ему у тренера нет.

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландского клуба можно с коэффициентом 1.55. Успех норвежской команды оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Аякс» — «Будё-Глимт» 15 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Аякс» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» — «Будё-Глимт» (15.02.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 15 февраля состоятся восемь первых матчей 1/16 финала Лиги конференций. В одном из них на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме местный «Аякс» примет «Будё-Глимт».

Для «Аякса» сезон складывается очень плохо. Он неудачно выступил в Лиге Европы, а также вылетел из Кубка Нидерландов, уступив на стадии 1/16 финала «УСВ Херкулесу» (2:3). В турнирной таблице первенства амстердамцы располагаются на непривычной пятой строчке. Отставание от лидирующего ПСВ огромное.

Смена наставника после крайне неудачного старта сезона помогла «Аяксу», но не сильно. В последних 13 турах в чемпионате Нидерландов под руководством Джона вант Схипа он уступил «Херенвену» (2:3), а также сыграл вничью с «Алмере Сити» (2:2), ПЕКом из Зволле (2:2) и ПСВ (1:1).

Победы в других встречах совсем не внушают уверенности. Несмотря на то что в соперниках было много аутсайдеров, за этот период времени подопечные вант Схипа пропустили 18 мячей. Статистика могла быть ещё хуже, если бы не Диант Рамай. В этих 13 встречах голкипер совершил 42 сейва.

В атаке у команды из Амстердама всё более-менее в порядке. В 30 матчах во всех официальных турнирах она забила 65 мячей. 17 из них записал на свой счёт Брайан Бробби, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако старания нападающих обесценивают ошибки защитников. За этот же период «Аякс» пропустил 57 голов.

Для «Будё-Глимт» это отличный шанс пройти дальше. Уже не первый год «свёрла» небезуспешно выступают на международной арене. По итогам позапрошлого сезона они добрались до 1/4 финала Лиги конференций, а в минувшем дошли до раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором обидно уступили по сумме двух матчей загребскому «Динамо» (1:0 и 1:4 ДВ).

Текущий сезон складывается для подопечных Хьетиля Кнутсена удачно. Они проиграли только 2 из 12 матчей в Лиге конференций, а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени клуб пропустил 14 мячей, а забил 29. Показатели могли быть ещё лучше, если бы Никита Хайкин не получил травму во встрече 4-го тура Лиги конференций с «Бешикташем» (2:1).

После нескольких успешных сезонов в составе «свёрл» россиянин хотел попытать счастья в Англии, но так и не получил возможности проявить себя. В апреле 2023 года он вернулся обратно и помог «Будё-Глимт» выиграть чемпионат Норвегии. Никита принял участие в 27 матчах в первенстве, в которых пропустил только 34 мяча.

Попадание Хайкина в лазарет стало болезненной потерей для «свёрл». В последних двух турах группового этапа Лиги конференций они пропустили пять мячей — сначала обыграли «Лугано» (5:2), а затем уступили «Брюгге» (1:3). Ещё подопечные Кнутсена потерпели поражение в финале Кубка Норвегии с «Мольде» (0:1).

Если бы россиянин не получил травму, результаты наверняка были бы совсем иными. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки. Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

В 30 матчах в чемпионате Норвегии подопечные Кнутсена забили 78 голов. 24 из них записал на свой счёт Амаль Пеллегрино. Также он отдал 14 результативных передач. Ещё 33-летний норвежский нападающий отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 12 играх в Лиге конференций.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Аякс» — «Будё-Глимт» 15 февраля 2024 года

В этом сезоне «Аякс» очень нестабилен и много пропускает. Нет уверенности, что даже на домашнем стадионе он обыграет ослабленный травмой основного вратаря «Будё-Глимт». В то же время у обеих команд отлично обстоят дела с результативностью. Думаем, голы будут с обеих сторон и немало.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.