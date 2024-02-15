«Рейнджерс» — «Монреаль». Шестёркин и Панарин сделают результат

16 февраля состоится матч НХЛ «Рейнджерс» — «Монреаль». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «синерубашечников» можно за 1.56, шансы «Канадиенс» оценили коэффициентом 4.55. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Монреаль» 16 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Монреаль» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.12. Ставки на успех «синерубашечников» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.34. Если «Канадиенс» победят в матче, сыграет коэффициент 3.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» (16.02.2024)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 16 февраля «Рейнджерс» будут принимать «Монреаль» в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Рейнджерс» дома победили «Калгари» (2:0). Матч получился тяжёлым для «синерубашечников», поскольку соперник отлично оборонялся и опасно контратаковал. Долгое время они подбирали ключи к защите «Флэймз» и только во втором периоде Уилл Кайлли открыл счёт.

Затем пошла вязкая игра, и лишь за несколько секунд до конца встречи Джимми Веси забросил вторую шайбу. Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин достойно провёл матч и отрабатывал в защите, но результативными действиями не отметился. В этом сезоне россиянин выступает отлично. Он забросил 31 шайбу и сделал 37 ассистов.

«Рейнджерс» хорошо проводят текущий сезон НХЛ. Главный тренер Питер Лавиолетт придерживается сбалансированной тактики, делая акцент на быстром прохождении средней зоны и прессинге. Клуб из Нью-Йорка занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко. Клуб выиграл 34 из 53 встреч.

Тренерский штаб «Рейнджерс» хорошо отработал игру в неравных составах. В текущем сезоне команда результативно играет в большинстве, находясь среди лучших в лиге с результатом 25,6% реализации.

В последних пяти встречах «Рейнджерс» показали отличный результат. Кроме «Калгари», они победили «Оттаву» (7:2), «Колорадо» (2:1 ОТ), «Тампа-Бэй» (3:1) и «Чикаго» (4:3 ОТ). Вполне вероятно, что улучшение игры Игоря Шестёркина сделает «синерубашечников» командой практически без слабых мест.

«Монреаль» в последней встрече победил «Анахайм» (5:0). Команда хорошо атаковала и надёжно оборонялась. Отличный матч провели лидеры «Канадиенс» Юрай Слафковски и Ник Судзуки, которые набрали по три очка. Кроме того, сделал шат-аут голкипер Кейден Примо.

«Монреаль» находится на 13-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка. Клуб выиграл 22 из 53 встреч. На выезде «Канадиенс» провели 25 матчей и одержали 11 побед.

Весьма вероятно, что «Монреаль» не рассчитывает побороться за участие в плей-офф в этом сезоне. Об этом свидетельствует обмен Шона Монахана в «Виннипег». Он был важным исполнителем в линии атаки «Канадиенс». В 52 встречах форвард забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи.

«Синерубашечники» в последней встрече показали великолепный настрой и самоотдачу. Они много двигались и активно прессинговали. Кроме того, Артемий Панарин набрал форму и, весьма вероятно, создаст проблемы сопернику. Наша ставка на то, что «Рейнджерс» забросят первую шайбу и победят, за 1.91.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Монреаль» 16 февраля 2024 года

«Монреаль» находится на спаде и проиграл на выезде три из четырёх последних встреч. В свою очередь «Рейнджерс» создают много моментов в атаке и отлично обороняются. Предположим, что «Рейнджерс» дома агрессивно начнут матч, забросят первую шайбу и победят в основное время.

Ставка: «Рейнджерс» откроют счёт и победят за 1.91.