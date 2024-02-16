«Сельта» — «Барселона». Хави достиг предела

Ходят слухи, что с такими результатами тренер каталонцев уйдёт гораздо раньше окончания сезона.

17 февраля состоится матч 25-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.88. Шансы «небесных» оцениваются в 3.90. На ничью дают коэффициент 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона» 17 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Сельта» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона» (17.02.2024)

Игра 25-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона» начнётся 17 февраля на стадионе «Балаидос». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Небесные» в минувшем матче в Примере на выезде уступили «Хетафе» (2:3). Они слабо сыграли в защите и незадолго до перерыва пропустили два мяча. Наставник «Сельты» Рафаэль Бенитес изменил тактическую схему, поэтому его подопечные перехватили инициативу и сравняли счёт. Только очередная ошибка обороны принесла победу сопернику.

«Сельту» очень часто подводит защита. Команда слабо справляется с атаками соперников и пропустила уже 35 мячей в Примере. Рафаэль Бенитес не нашёл оптимальное сочетание игроков, поэтому «небесные» с большим трудом набирают очки в последних встречах.

Лидером «Сельты» является Яго Аспас. 36-летний нападающий провёл в этом сезоне Примеры 22 встречи, забил три мяча и сделал пять результативных передач. В атаке показывает хороший уровень игры Йёрген Странн Ларсен — он забил девять голов.

Подопечные Рафаэля Бенитеса слабо проводят этот сезон. Команда находится на 17-м месте в Ла Лиге, набрав 20 очков в 24 матчах. Клуб выиграл четыре встречи и восемь завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Сельта» провёла 12 игр, в которых одержала всего две победы.

В последних пяти встречах в Примере «небесные» разочаровали. Кроме «Хетафе», они уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Жироне» (0:1), завершили вничью матч с «Мальоркой» (1:1) и победили «Осасуну» (3:0).

«Барселона» в минувшем туре в Примере неожиданно сыграла вничью с «Гранадой» (3:3). Каталонцы допустили много ошибок. Спасли их от поражения голы Роберта Левандовского и Ламина Ямала, сделавшего дубль. Отметим, что голкипер Марк-Андре тер Штеген сыграл слабо, поскольку сказывается длительное отсутствие практики из-за травмы.

Каталонцы средне выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Кроме ничейного результата с «Гранадой», клуб победил «Бетис» (4:2), «Осасуну» (1:0) и «Алавес» (3:1), а уступил «Вильярреалу» (3:5). Обращают на себя внимание проблемы в защите — пропущено 11 мячей на этом отрезке.

«Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 51 очко в 24 встречах. Сине-гранатовые на выезде провели 11 матчей и одержали шесть побед.

Сдал в плане результативности Роберт Левандовски. Он с трудом приспособился к изменениям в тактической схеме, которые внёс Хави на старте сезона. «Барселона» стала атаковать менее активно, сделав акцент на контроле мяча. Поляк забил в этом розыгрыше Примеры 10 мячей и сделал пять результативных передач.

Сине-гранатовые находятся не в лучшем состоянии. Защита часто допускает ошибки, и пока только набирает форму голкипер тер Штеген. Тем не менее на выезде подопечные Хави в этом сезоне Примеры ещё не уступали. Рассмотрим ставку на то, что «обе забьют» и «Барселона» не проиграет, за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Сельта» — «Барселона» 17 февраля 2024 года

Тактическая схема Хави в этом сезоне более осторожна. Тем не менее сине-гранатовые много пропустили в последних пяти матчах Примеры. В свою очередь, «Сельта», весьма вероятно, сыграет от обороны и будет ловить сине-гранатовых на контратаках. Предположим, что обе команды забьют и «Барселона» не проиграет.

Ставка: обе забьют и «Барселона» не проиграет за 2.06.