Энтони Эрнандес — Роман Копылов. Русский нокаутёр поставит на уши Анахайм

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме на арене «Хонда центр» состоится турнир UFC 298. В одном из его поединков американец Энтони Эрнандес подерётся с россиянином Романом Копыловым. Начало боя – не ранее 6:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Энтони Эрнандес — Роман Копылов

Эксперты считают фаворитом американского спортсмена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.63. Шансы россиянина оценили в 2.33. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 52.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.92, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.83.

Где смотреть бой Энтони Эрнандес — Роман Копылов

В прямом эфире поединок Энтони Эрнандес — Роман Копылов можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой Энтони Эрнандес — Роман Копылов (18.02.2024)

18 февраля в Анахайме пройдёт турнир UFC 298. Бои состоятся на арене «Хонда центр». Основной кард откроет поединок между российским бойцом Романом Копыловым и американцем Романом Копыловым. Начало – не ранее 6:00 мск.

Пушистый занимает 15-ю строчку рейтинга средней весовой категории UFC. Это для него шанс подняться выше, либо в случае поражения его место может занять соперник. Энтони является обладателем пояса по бразильскому джиу-джитсу. Благодаря этому он часто выигрывает за счёт превосходной работы в партере.

За свою профессиональную карьеру он одержал 11 побед и дважды терпел поражение. Семь раз Эрнандес выигрывал сабмишеном и только дважды – нокаутом. Стоит уделить внимание тому, как он завершал бои досрочно – 9 из 11 раз.

Американец подходит к поединку на UFC 298 с серией из четырёх побед. За это время он выиграл у Родолфо Виейры гильотиной во втором раунде, у Джоша Фремда – судейским решением, у Марка-Андре Баррио – совершив удушающий приём треугольником, и в минувшей схватке он победил Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом.

Копылов считается одним из самых ярких бойцов лиги, заслужив возможность попасть в топ-15 лучших средневесов. Роман предпочитает рукопашный бой, а также является чемпионом Fight Nights Global в своей весовой категории. Во время последней защиты он нокаутировал Ясубея Эномото, после чего подписал контракт с UFC.

Вот только начало в лучшей лиге мира выдалось для россиянина непростым. Он с ходу потерпел два поражения. Сначала он проиграл Карлу Роберсону, попав под удушающий приём. Стоит отметить, что это поражение стало первым в профессиональной карьере россиянина, но не последним. Уже в следующем поединке он уступил соотечественнику Альберту Дураеву судейским решением.

Стало понятно, что карьера Романа в UFC пошла под откос, а оставшиеся по контракту два поединка могут стать последними. Его бой с Алессио Ди Кирико получился практически равным, а иногда итальянец даже выглядел лучше, но в третьем раунде россиянин отправил его в нокаут. Следующим от его мощных ударов упал в нокаут Пунахеле Сориано. Это помогло перезагрузить карьеру.

Копылов начал понимать, что его ударная техника стала приносить пользу, а зрители в восторге от нокаутов. В своём поединке с Клаудио Рибейро Роман выиграл хед-киком. Он поступил очень хитро, запустив замах правой рукой, но не довёл его до дела, подключив ногу и выиграв у соперника.

Поединок с Джошем Фремдом россиянин и вовсе мог завершать гораздо раньше концовки второго раунда, но решил поиграть с публикой. Он множество раз доставал американца по печени ударами ногой и руками, пока не добился своего. За 16 секунд до конца раунда он нокаутировал соперника, пробив левой рукой по печени. Именно за такие победы болельщики так любят Копылова.

С большей долей вероятности это будет очередной нокаут в исполнении Романа, хотя многие сомневаются в его победе. Оба бойца идут на серии из четырёх побед, но, в отличие от Эрнандеса, у Копылова они более яркие и уверенные. Он быстро подстроился к темпу UFC и увеличил мощь. Кажется, что у американца просто нет шансов. Предлагаем ставку на победу россиянина нокаутом за 3.65.

Прогноз и ставки на бой Энтони Эрнандес — Роман Копылов 18 февраля 2024 года

Американец и россиянин идут на серии из четырёх побед. Энтони только два раза в своей карьере побеждал нокаутом, но у него хорошая борьба. Именно благодаря ей и работе в партере он так часто выходил победителем. Копылов плохо стартовал в UFC, с двух поражений кряду, но затем подстроился под темп лиги и улучшил свою ударную технику. Сегодня его нокауты хотят видеть миллионы болельщиков. У него есть всё, чтобы не позволить поединку перейти в партер и закончить его досрочно. Наша ставка на победу Романа нокаутом.

Ставка: победа Копылова нокаутом за 3.65.