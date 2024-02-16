«Наполи» — «Дженоа». Хвича в тупике

Тренер неаполитанцев признал, что, какую бы позицию ни выбирал Кварацхелия, его встречают по двое-трое защитников.

17 февраля состоится матч 25-го тура Серии А «Наполи» — «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.62. Шансы «грифонов» оценили в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Дженоа» 17 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Наполи» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Серии А «Наполи» — «Дженоа» (17.02.2024)

В этом сезоне защита титула не идёт по плану для действующих чемпионов Серии А, но смогут ли они добиться победы в эти выходные?

Матч между «Наполи» и «Дженоа» состоится 17 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона». Хозяева начинают этот тур на девятом месте с 35 очками, в то время как гости находятся на 12-й строчке с 29 очками.

Неаполитанцы подходят к этому матчу после поражения «Милану» со счётом 0:1 в Серии А в прошлые выходные. «Дьяволы» забили единственный гол на 25-й минуте.

Несмотря на то что у «Наполи» было много времени на восстановление, он не смог добиться успеха и нанёс всего два удара в створ ворот.

Поражение на «Сан-Сиро» означает, что «голубые» выиграли лишь один из четырёх последних матчей. Победа была одержана дома в игре с «Вероной» в Серии А, а также были поражение со счётом 0:1 во встрече с «Интером» в финале Суперкубка страны и безголевая ничья с «Лацио» в первенстве.

«Наполи» выиграл только 3 из 10 последних матчей в Серии А. Однако в последних четырёх домашних встречах он не знает поражений.

В 13 последних домашних матчах «Наполи» с «Дженоа» в Серии А у неаполитанцев не было ни одного поражения, и они не пропустили ни одного гола в трёх последних играх на своём поле с «грифонами».

«Дженоа» приезжает на стадион «Диего Армандо Марадона», потерпев поражение в игре с «Аталантой» – 1:4 в минувшие выходные.

Поражение в матче с «Аталантой» стало для «Дженоа» первым за девять игр в Серии А. «Грифоны» были в отличной форме, выиграв у таких команд, как «Сассуоло» и «Салернитана», а также у «Лечче».

Ничья в чемпионате Италии зафиксирована с «Ювентусом», «Интером» и «Торино» дома, а также с «Болоньей» и «Эмполи» на выезде.

Статистика показывает, что «Дженоа» не знает поражений в четырёх последних выездных матчах Серии А. В трёх из них забивали обе команды.

«Наполи» не справляется с защитой чемпионского титула в этом сезоне и в игре с «грифонами» может потерять очки. «Дженоа» не так легко победить в последних матчах Серии А, и у гостей может быть достаточно сил, чтобы навязать свою игру сопернику. Наша ставка на «обе забьют» за 2.15.

По-прежнему редко забивает Хвича, но он остаётся очень важным футболистом в системе «Наполи» и приносит огромную пользу своим дриблингом. Недавно Маццарри высказался об изменениях в роли Кварацхелии на поле.

По его словам, грузина везде ждут по три защитника, где бы он ни играл. Он также попросил не ожидать, что полузащитник будет постоянно обыгрывать по три-четыре человека.

Ставка: обе забьют за 2.15.